28 ноября 2022

Свердловчанин избил друга до смерти и пошел выпивать со знакомой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избил друга после обвинений в свой адрес Фото:

Житель поселка Горноуральского (Свердловская область) до смерти избил друга, который подозревал его в краже телефона и ключей, оставил жертву в подъезде и ушел пить со своей сожительницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Конфликт начался с того, что впоследствии умерший собутыльник обвинил свердловчанина в краже телефона и ключей и попытался убежать. «Мужчину обидели слова знакомого, поэтому он побежал за ним, а догнав, нанес ему не менее трех ударов кулаком в область живота, в результате чего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об пол в подъезде», — говорится в сообщении прокуратуры.

Увидев, что избил друга до крови, он вернулся домой, чтобы найти тряпку, но сел пить с сожительницей. Тем временем избитый почти сутки лежал в подъезде, пока ему не вызвали скорую. Однако врачи не смогли помочь, и после двухнедельной комы мужчина умер.

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Житель поселка Горноуральского (Свердловская область) до смерти избил друга, который подозревал его в краже телефона и ключей, оставил жертву в подъезде и ушел пить со своей сожительницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Конфликт начался с того, что впоследствии умерший собутыльник обвинил свердловчанина в краже телефона и ключей и попытался убежать. «Мужчину обидели слова знакомого, поэтому он побежал за ним, а догнав, нанес ему не менее трех ударов кулаком в область живота, в результате чего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об пол в подъезде», — говорится в сообщении прокуратуры. Увидев, что избил друга до крови, он вернулся домой, чтобы найти тряпку, но сел пить с сожительницей. Тем временем избитый почти сутки лежал в подъезде, пока ему не вызвали скорую. Однако врачи не смогли помочь, и после двухнедельной комы мужчина умер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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