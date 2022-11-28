Свердловчанин избил друга до смерти и пошел выпивать со знакомой

29 ноября 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Мужчина избил друга после обвинений в свой адрес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель поселка Горноуральского (Свердловская область) до смерти избил друга, который подозревал его в краже телефона и ключей, оставил жертву в подъезде и ушел пить со своей сожительницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Конфликт начался с того, что впоследствии умерший собутыльник обвинил свердловчанина в краже телефона и ключей и попытался убежать. «Мужчину обидели слова знакомого, поэтому он побежал за ним, а догнав, нанес ему не менее трех ударов кулаком в область живота, в результате чего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об пол в подъезде», — говорится в сообщении прокуратуры. Увидев, что избил друга до крови, он вернулся домой, чтобы найти тряпку, но сел пить с сожительницей. Тем временем избитый почти сутки лежал в подъезде, пока ему не вызвали скорую. Однако врачи не смогли помочь, и после двухнедельной комы мужчина умер.

Житель поселка Горноуральского (Свердловская область) до смерти избил друга, который подозревал его в краже телефона и ключей, оставил жертву в подъезде и ушел пить со своей сожительницей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Конфликт начался с того, что впоследствии умерший собутыльник обвинил свердловчанина в краже телефона и ключей и попытался убежать. «Мужчину обидели слова знакомого, поэтому он побежал за ним, а догнав, нанес ему не менее трех ударов кулаком в область живота, в результате чего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об пол в подъезде», — говорится в сообщении прокуратуры. Увидев, что избил друга до крови, он вернулся домой, чтобы найти тряпку, но сел пить с сожительницей. Тем временем избитый почти сутки лежал в подъезде, пока ему не вызвали скорую. Однако врачи не смогли помочь, и после двухнедельной комы мужчина умер.