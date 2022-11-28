Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за массового отравления школьников

29 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

В ходе проверки прокуратура причины и условия распространения инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО проверит вторую школу в Нягани в связи с массовым заболеванием учащихся и педагогов. Об этом URA.RU узнало из сообщения надзорного ведомства на официальном сайте. В региональном Роспотребнадзоре добавили агентству, что речь идет об пищевом отравлении. «В средствах массовой информации появилось сообщение о заболевании школьников и педагогов. В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию, а также дана оценка выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении. По данным регионального Роспотребнадзора в учреждении был выявлен и локализован очаг норовирусной инфекции. По результатам проверки в прокуратуре решат вопрос о принятии мер реагирования. Тем временем, по версии Роспотребнадзора, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой. Число заразившихся острой кишечной инфекцией специалисты не уточняют.



Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО выявил 150 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях автономного округа, а это детские сады, школы, интернаты и больницы. По результатам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму более одного миллиона 350 тысяч рублей.

Прокуратура ХМАО проверит вторую школу в Нягани в связи с массовым заболеванием учащихся и педагогов. Об этом URA.RU узнало из сообщения надзорного ведомства на официальном сайте. В региональном Роспотребнадзоре добавили агентству, что речь идет об пищевом отравлении. «В средствах массовой информации появилось сообщение о заболевании школьников и педагогов. В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию, а также дана оценка выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении. По данным регионального Роспотребнадзора в учреждении был выявлен и локализован очаг норовирусной инфекции. По результатам проверки в прокуратуре решат вопрос о принятии мер реагирования. Тем временем, по версии Роспотребнадзора, причиной массового отравления стал инфицированный сотрудник столовой. Число заразившихся острой кишечной инфекцией специалисты не уточняют. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО выявил 150 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях автономного округа, а это детские сады, школы, интернаты и больницы. По результатам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о назначении наказаний в виде административных штрафов на общую сумму более одного миллиона 350 тысяч рублей.