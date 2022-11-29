Курганских учеников заставили стоять на морозе у закрытой школы. Видео

Курганских учеников заставили стоять на морозе у закрытой школы Курганских учеников заставили стоять на морозе у закрытой школы. Видео

30 ноября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

В Кургане ученикам пришлось стоять на морозе перед закрытой школой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученикам четвертого класса 49-й школы в Кургане пришлось больше получаса стоять на морозе перед закрытыми дверьми школы. Об этом жительница города сообщила telegram-каналу «Курганистан». «Дети стоят, на улице в -18°С, двери в школу просто-напросто закрыты! Не май месяц! Теперь понятно отчего этот кашель, сопли и бронхиты!» — написала подписчица «Курганистану». По словам женщины, ученики второй смены стояли на улице почти 40 минут до 14:53. В пресс-службе администрации Кургана, в ведении которой находятся городские школы, на запрос редакции URA.RU ответили, что входные двери в здание, где обучаются начальные классы 49-й школы, в период учебного процесса закрываются на электронный замок. Здание предоставлено на время ремонта и не располагает большим фойе, поэтому вход и выход учащихся организован массово по классам по определенному времени. Если ребенок по какой-то причине пришел вне графика, достаточно постучать в дверь, дежурный вахтер всегда на месте и обязательно откроет дверь. До детей и их родителей эта была информация доведена. В администрации заверили, что все работники школы проинструктированы о том, чтобы не задерживать детей на улице. Дополнительно с ними еще раз будут проведены инструктажи. Ранее URA.RU сообщало, что несколько курганских школ были закрыты на карантин из-за вспышки ОРВИ среди учеников. В настоящее время четыре школы закрыты полностью и более двух десятков — частично. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученикам четвертого класса 49-й школы в Кургане пришлось больше получаса стоять на морозе перед закрытыми дверьми школы. Об этом жительница города сообщила telegram-каналу «Курганистан». «Дети стоят, на улице в -18°С, двери в школу просто-напросто закрыты! Не май месяц! Теперь понятно отчего этот кашель, сопли и бронхиты!» — написала подписчица «Курганистану». По словам женщины, ученики второй смены стояли на улице почти 40 минут до 14:53. В пресс-службе администрации Кургана, в ведении которой находятся городские школы, на запрос редакции URA.RU ответили, что входные двери в здание, где обучаются начальные классы 49-й школы, в период учебного процесса закрываются на электронный замок. Здание предоставлено на время ремонта и не располагает большим фойе, поэтому вход и выход учащихся организован массово по классам по определенному времени. Если ребенок по какой-то причине пришел вне графика, достаточно постучать в дверь, дежурный вахтер всегда на месте и обязательно откроет дверь. До детей и их родителей эта была информация доведена. В администрации заверили, что все работники школы проинструктированы о том, чтобы не задерживать детей на улице. Дополнительно с ними еще раз будут проведены инструктажи. Ранее URA.RU сообщало, что несколько курганских школ были закрыты на карантин из-за вспышки ОРВИ среди учеников. В настоящее время четыре школы закрыты полностью и более двух десятков — частично.