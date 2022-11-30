Губернатор Махонин рассказал, что для него Пермский край

Дмитрий Махонин признался, что Пермский край для него — это люди и природа

01 декабря 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

В воскресенье Махонин опубликует в своем telegram-канале лучшую историю о Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU В честь дня образования нового субъекта — Пермского края — губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что для него значит регион. Он отметил, что край — это «прежде всего люди — добрые, отзывчивые, работящие». В своем telegram-канале губернатор предложил делиться историями о регионе. «Семь лет назад, 1 декабря 2005 года, на карте РФ появился новый субъект — Пермский край. Для меня наш край — это прежде всего люди — добрые, отзывчивые, работящие. А еще величественная природа, храмы, улицы городов, деревень и сел, сила заводов и природных богатств», — написал Махонин. Истории с фотографиями, что для жителей значит Пермский край, он предложил отправлять в чат-бот, ссылку на который указал в своем посте в telegram-канале. Губернатор также пояснил, что это могут быть фото красивых мест или важные и памятные события, связанные с регионом. Дмитрий Махонин попросил не забывать указывать авторство, так как самые интересные и необычные рассказы он опубликует у себя на странице в это воскресенье, когда будет отмечаться День Пермского края.

В честь дня образования нового субъекта — Пермского края — губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что для него значит регион. Он отметил, что край — это «прежде всего люди — добрые, отзывчивые, работящие». В своем telegram-канале губернатор предложил делиться историями о регионе. «Семь лет назад, 1 декабря 2005 года, на карте РФ появился новый субъект — Пермский край. Для меня наш край — это прежде всего люди — добрые, отзывчивые, работящие. А еще величественная природа, храмы, улицы городов, деревень и сел, сила заводов и природных богатств», — написал Махонин. Истории с фотографиями, что для жителей значит Пермский край, он предложил отправлять в чат-бот, ссылку на который указал в своем посте в telegram-канале. Губернатор также пояснил, что это могут быть фото красивых мест или важные и памятные события, связанные с регионом. Дмитрий Махонин попросил не забывать указывать авторство, так как самые интересные и необычные рассказы он опубликует у себя на странице в это воскресенье, когда будет отмечаться День Пермского края.