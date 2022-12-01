Власти ЯНАО раздувают штат скандального управления

Штат управделами правительства расширят с 1 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала года планируют расширить штат госучреждения управления делами правительства ЯНАО. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Оптимизировать деятельность государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“ путем увеличения с 01 января 2023 года предельной штатной численности на 27 штатных единицы, установив предельную штатную численность в количестве 975 штатных единиц», — говорится в проекте постановления.

Там также отмечается, что в пункте 3 постановления Правительства ЯНАО необходимо цифры «939» заменить цифрами «975», разница между ними 36 единиц. Постановления вступают в силу с 1 января 2023 года. Проект еще не подписан губернатором Дмитрием Артюховым.

Агентство обратилось в правительство ЯНАО с просьбой прокомментировать пункты постановления. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что доверие властей к управделами правительства Сергею Дузинкевичу выросло. Однако некоторые источники считают, что возможна его отставка.