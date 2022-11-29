29 ноября 2022

Аппаратное усиление чиновника в ЯНАО нарушило планы депутатов. Инсайд

Аппаратное усиление чиновника в ЯНАО нарушило планы депутатов. Инсайд
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
За работой управления делами будут пристально следить в правительстве ЯНАО Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Депутаты заксобрания ЯНАО оставили идею сместить главу управделами Сергея Дузинкевича. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Доверие к Дузинкевичу в правительстве явно выросло, учитывая тот факт, что ему поручили деятельность, которой раньше занимался аппарат заксобрания — материально-техническое обеспечение структур властей. Эта реформа выбила из колеи депутатов, которые мечтали свергнуть управделами с руководящего поста. Говорят, что если Дузинкевич и покинет свою должность, то произойдет это только с учетом повышения», — рассказал агентству инсайдер.

Другие собеседники агентства до сих пор считают, что отставка Сергея Дузинкевича возможна, только с этим решением затянули. «Расширение полномочий может служить не только показателем успеха руководителя, но и вскрыть все недочеты в его работе. Если Дузинкевич с новыми обязанностями не справится, то и в правительстве начнутся разговоры о кадровых перестановках. Ну, а в законодательном собрании ему точно советом не помогут», — отметил инсайдер.

В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Дузинкевич выступил перед депутатами с заявлением о том, что функция по материально-техническому обеспечению департаментов ЯНАО перейдет в управление делами правительства региона. Руководители аппарата заксобрания, которые отвечали за эту сферу, потеряли свою власть. Также в октябре ходили разговоры о возможной отставке главы управделами и передачи обязанностей его заместителю Виталию Кузнецову.

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Депутаты заксобрания ЯНАО оставили идею сместить главу управделами Сергея Дузинкевича. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Доверие к Дузинкевичу в правительстве явно выросло, учитывая тот факт, что ему поручили деятельность, которой раньше занимался аппарат заксобрания — материально-техническое обеспечение структур властей. Эта реформа выбила из колеи депутатов, которые мечтали свергнуть управделами с руководящего поста. Говорят, что если Дузинкевич и покинет свою должность, то произойдет это только с учетом повышения», — рассказал агентству инсайдер. Другие собеседники агентства до сих пор считают, что отставка Сергея Дузинкевича возможна, только с этим решением затянули. «Расширение полномочий может служить не только показателем успеха руководителя, но и вскрыть все недочеты в его работе. Если Дузинкевич с новыми обязанностями не справится, то и в правительстве начнутся разговоры о кадровых перестановках. Ну, а в законодательном собрании ему точно советом не помогут», — отметил инсайдер. В правительство ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Дузинкевич выступил перед депутатами с заявлением о том, что функция по материально-техническому обеспечению департаментов ЯНАО перейдет в управление делами правительства региона. Руководители аппарата заксобрания, которые отвечали за эту сферу, потеряли свою власть. Также в октябре ходили разговоры о возможной отставке главы управделами и передачи обязанностей его заместителю Виталию Кузнецову.
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