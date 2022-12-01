Пермский ФК «Амкар» стал героем сериала

02 декабря 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Серию про «Амкар» покажут 19 декабря Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский футбольный клуб «Амкар» стал героем одной из серий документального проекта «Здесь был Палыч». Сериал, посвященный российскому футболу, вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Ведущим проекта выступил легендарный тренер Юрий Семин. «В шоу будет шесть серий. „Амкару“ и его болельщикам посвящена четвертая, которая выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 19 декабря», — сообщается соцсетях клуба. В сериале «Здесь был Палыч» Юрий Семин и журналист Александр Аксенов ездят по городам страны в попытках понять, «почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так». Съемки в Перми проходили в сентябре. Тогда Семин попробовал себя в роли корреспондента на матче между «Амкаром» и ФК «Оренбург-2». Все это стало частью сериала.

Пермский футбольный клуб «Амкар» стал героем одной из серий документального проекта «Здесь был Палыч». Сериал, посвященный российскому футболу, вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Ведущим проекта выступил легендарный тренер Юрий Семин. «В шоу будет шесть серий. „Амкару“ и его болельщикам посвящена четвертая, которая выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 19 декабря», — сообщается соцсетях клуба. В сериале «Здесь был Палыч» Юрий Семин и журналист Александр Аксенов ездят по городам страны в попытках понять, «почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так». Съемки в Перми проходили в сентябре. Тогда Семин попробовал себя в роли корреспондента на матче между «Амкаром» и ФК «Оренбург-2». Все это стало частью сериала.