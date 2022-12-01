01 декабря 2022

Пермский ФК «Амкар» стал героем сериала

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Виды Перми, фк амкар, баннер
Серию про «Амкар» покажут 19 декабря Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» стал героем одной из серий документального проекта «Здесь был Палыч». Сериал, посвященный российскому футболу, вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Ведущим проекта выступил легендарный тренер Юрий Семин.

«В шоу будет шесть серий. „Амкару“ и его болельщикам посвящена четвертая, которая выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 19 декабря», — сообщается соцсетях клуба.

В сериале «Здесь был Палыч» Юрий Семин и журналист Александр Аксенов ездят по городам страны в попытках понять, «почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так». Съемки в Перми проходили в сентябре. Тогда Семин попробовал себя в роли корреспондента на матче между «Амкаром» и ФК «Оренбург-2». Все это стало частью сериала.

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Пермский футбольный клуб «Амкар» стал героем одной из серий документального проекта «Здесь был Палыч». Сериал, посвященный российскому футболу, вышел в онлайн-кинотеатре Premier. Ведущим проекта выступил легендарный тренер Юрий Семин. «В шоу будет шесть серий. „Амкару“ и его болельщикам посвящена четвертая, которая выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 19 декабря», — сообщается соцсетях клуба. В сериале «Здесь был Палыч» Юрий Семин и журналист Александр Аксенов ездят по городам страны в попытках понять, «почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так». Съемки в Перми проходили в сентябре. Тогда Семин попробовал себя в роли корреспондента на матче между «Амкаром» и ФК «Оренбург-2». Все это стало частью сериала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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