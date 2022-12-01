01 декабря 2022
30 ноября 2022

В ЯНАО количество вакансий для инвалидов выросло на 75%

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, инвалидное кресло
Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями здоровья Фото:

Работодатели ЯНАО в 2022 году разместили около 700 вакансий, доступных соискателям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это на 75% больше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU сообщила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ОВЗ: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них в ЯНАО выросло на 75%, в целом по России на 37%. С начала года работодатели ЯНАО разместили около 700 вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех предложений о работе в регионе», — рассказала эксперт.

Эксперт упомянула те профессии, где соискателям с ОВЗ проще всего найти работу. По ее словам, в топ-5 вошли вакансии из сферы продаж — 42%, работа административным персоналом — 26%, IT-технологии — 15%, сфера рекламы и PR — 13%, транспорт и логистические направления — 12%.

Ранее URA.RU сообщало, что HeadHunter раскрыл самые популярные вакансии в ЯНАО. Первой среди них оказалась специализация водителя.

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Работодатели ЯНАО в 2022 году разместили около 700 вакансий, доступных соискателям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это на 75% больше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU сообщила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ОВЗ: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них в ЯНАО выросло на 75%, в целом по России на 37%. С начала года работодатели ЯНАО разместили около 700 вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех предложений о работе в регионе», — рассказала эксперт. Эксперт упомянула те профессии, где соискателям с ОВЗ проще всего найти работу. По ее словам, в топ-5 вошли вакансии из сферы продаж — 42%, работа административным персоналом — 26%, IT-технологии — 15%, сфера рекламы и PR — 13%, транспорт и логистические направления — 12%. Ранее URA.RU сообщало, что HeadHunter раскрыл самые популярные вакансии в ЯНАО. Первой среди них оказалась специализация водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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