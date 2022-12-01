Мэр из ЯНАО поблагодарил особенных детей за праздник

Андрей Воронов поблагодарил детей с особенностями развития за их творчество Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава города Новый Уреной (ЯНАО) Андрей Воронов поблагодарил детей с особенностями развития за концерт в честь 20-летнего юбилея детского коллектива художественного творчества «Сюрприз». Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Самые талантливые, невероятные и потрясающие, спасибо за тот праздник, который вы нам сегодня подарили! От всей души поздравляю детский коллектив художественного творчества „Сюрприз“ с 20-летнем юбилеем! В их — числе особенные дети с нарушением слуха, с задержкой психического развития, слабовидящие, с синдромом Дауна, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП», — говорится в новости.

Депутат также поблагодарил руководителя коллектива Саиду Аджаматову за то, что она открывает уникальные способности особенных детей и развивает их способности. В коллективе дети занимаются вокалом, хореографией, художественной декламацией и жестовым пением.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ЯНАО взял шефство над семьей с особенными детьми. Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин познакомился с семьей Багровых, единственной на Ямале семьей, которая взяла под свою чуткую опеку 8 особенных детей.