Губернатор ЯНАО в прямом эфире ответит на вопросы жителей города

Прямой эфир пройдет 10 декабря в 19:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 10 декабря в прямом эфире ответит на вопросы СМИ и жителей города. Об этом глава региона написал на своей странице в telegram-канале.

«В День Рождения нашего округа, 10 декабря, пообщаюсь в прямом эфире с главными редакторами наших СМИ и отвечу на ваши вопросы. Стрим [трансляция — ред.] будет на моей странице ВКонтакте», — написал Артюхов.

Он уточнил, что вопросы можно оставить под постом в социальной сети. Эфир начнется в 19:00.

В 2020 году формат церемонии, посвященной 90-летию округа, был изменен ввиду пандемии коронавируса. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формате.