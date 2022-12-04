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Губернатор ЯНАО в прямом эфире ответит на вопросы жителей города

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, совещание, заседание, микрофоны
Прямой эфир пройдет 10 декабря в 19:00 Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 10 декабря в прямом эфире ответит на вопросы СМИ и жителей города. Об этом глава региона написал на своей странице в telegram-канале.

«В День Рождения нашего округа, 10 декабря, пообщаюсь в прямом эфире с главными редакторами наших СМИ и отвечу на ваши вопросы. Стрим [трансляция — ред.] будет на моей странице ВКонтакте», — написал Артюхов.

Он уточнил, что вопросы можно оставить под постом в социальной сети. Эфир начнется в 19:00.

В 2020 году формат церемонии, посвященной 90-летию округа, был изменен ввиду пандемии коронавируса. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формате.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 10 декабря в прямом эфире ответит на вопросы СМИ и жителей города. Об этом глава региона написал на своей странице в telegram-канале. «В День Рождения нашего округа, 10 декабря, пообщаюсь в прямом эфире с главными редакторами наших СМИ и отвечу на ваши вопросы. Стрим [трансляция — ред.] будет на моей странице ВКонтакте», — написал Артюхов. Он уточнил, что вопросы можно оставить под постом в социальной сети. Эфир начнется в 19:00. В 2020 году формат церемонии, посвященной 90-летию округа, был изменен ввиду пандемии коронавируса. Многие мероприятия были переведены в онлайн-формате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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