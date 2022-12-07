«Альфа Банк» крутил на пермском радио незаконную рекламу ипотеки

08 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

АО «Альфа Банк» признано виновным в нарушении закона Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Реклама ипотеки АО «Альфа Банка», размещенная на пермском радио нарушила закон «О рекламе». Подробности о неправомерной рекламе сообщаются в официальном сообществе Пермского УФАС в социальной сети «ВКонтакте». «АО „Альфа Банк“ разместил на пермском радио рекламу, в которой антимонопольное ведомство выявило нарушение законодательства. В рекламе ипотеки была озвучена только процентная ставка, тогда как по закону, если реклама кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия», — говорится в группе ведомства. Ведомство признало рекламу банка ненадлежащей и выдало предписание о необходимости прекратить нарушение законодательства. Сумма штрафа за совершенное нарушение достигает 800 тысяч рублей.

Реклама ипотеки АО «Альфа Банка», размещенная на пермском радио нарушила закон «О рекламе». Подробности о неправомерной рекламе сообщаются в официальном сообществе Пермского УФАС в социальной сети «ВКонтакте». «АО „Альфа Банк“ разместил на пермском радио рекламу, в которой антимонопольное ведомство выявило нарушение законодательства. В рекламе ипотеки была озвучена только процентная ставка, тогда как по закону, если реклама кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия», — говорится в группе ведомства. Ведомство признало рекламу банка ненадлежащей и выдало предписание о необходимости прекратить нарушение законодательства. Сумма штрафа за совершенное нарушение достигает 800 тысяч рублей.