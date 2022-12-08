Глава курганского округа удивился эффективности своих подчиненных

Глава Шатровского округа рассказал, как муниципалитет стал самым эффективным в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области глава Шатровского округа Леонид Рассохин не ожидал, что территория станет победителем конкурса среди муниципальных образований по эффективности работы органов местного самоуправления за прошлый год. Об этом он рассказал в интервью курганскому Центру управления регионом (ЦУР). Видео опубликовано в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«Если говорить, что такой результат был ожидаем, то будет неправильно. Нет, конечно. У нас есть очень сильные округа и города. Например, Далматово, Куртамыш, Каргаполье. Аппарат администрации настроен выполнять свою работу так, чтобы не было проблемных вопросов. Так получилось, что за прошлый год мы лучшие», — отметил Рассохин. Он уточнил, что при определении победителя конкурса учитывали около 40 показателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в середине ноября было подписано постановление о грантах и премиях для муниципалитетов за эффективную работу в 2021 году. Согласно документу, Шатровский округ получил 1,4 млн рублей.