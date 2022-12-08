08 декабря 2022

Глава курганского округа удивился эффективности своих подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , рассохин леонид
Глава Шатровского округа рассказал, как муниципалитет стал самым эффективным в регионе Фото:

В Курганской области глава Шатровского округа Леонид Рассохин не ожидал, что территория станет победителем конкурса среди муниципальных образований по эффективности работы органов местного самоуправления за прошлый год. Об этом он рассказал в интервью курганскому Центру управления регионом (ЦУР). Видео опубликовано в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«Если говорить, что такой результат был ожидаем, то будет неправильно. Нет, конечно. У нас есть очень сильные округа и города. Например, Далматово, Куртамыш, Каргаполье. Аппарат администрации настроен выполнять свою работу так, чтобы не было проблемных вопросов. Так получилось, что за прошлый год мы лучшие», — отметил Рассохин. Он уточнил, что при определении победителя конкурса учитывали около 40 показателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в середине ноября было подписано постановление о грантах и премиях для муниципалитетов за эффективную работу в 2021 году. Согласно документу, Шатровский округ получил 1,4 млн рублей.

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В Курганской области глава Шатровского округа Леонид Рассохин не ожидал, что территория станет победителем конкурса среди муниципальных образований по эффективности работы органов местного самоуправления за прошлый год. Об этом он рассказал в интервью курганскому Центру управления регионом (ЦУР). Видео опубликовано в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте». «Если говорить, что такой результат был ожидаем, то будет неправильно. Нет, конечно. У нас есть очень сильные округа и города. Например, Далматово, Куртамыш, Каргаполье. Аппарат администрации настроен выполнять свою работу так, чтобы не было проблемных вопросов. Так получилось, что за прошлый год мы лучшие», — отметил Рассохин. Он уточнил, что при определении победителя конкурса учитывали около 40 показателей. Ранее URA.RU сообщало, что в середине ноября было подписано постановление о грантах и премиях для муниципалитетов за эффективную работу в 2021 году. Согласно документу, Шатровский округ получил 1,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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