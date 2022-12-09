09 декабря 2022

Глава Кургана Ситникова дала особое поручение руководителям УК

Мэр Кургана призвала глав УК украсить дворы и дома к Новому году
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Ситникова напомнила, что до Нового года осталось меньше трех недель Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова призвала руководителей местных управляющих компаний активнее включаться в работу по украшению территорий домов, которые они обсуживают. По мнению Ситниковой, сейчас — самое время.

«Мы видим, как с каждым днем многие торговые объекты и учреждения социальной сферы радуют нас красиво украшенными витринами и окнами, входными группами и яркой иллюминацией. Но есть и такие объекты, которые еще пока не присоединились к этой работе. Я призываю вас [глав УК] активно в нее включаться», — отметила Елена Ситникова. Ее слова цитирует telegram-канал «Курганская область официально».

Сотрудники администрации Кургана совместно со специалистами профильных ведомствам проинспектировали ряд дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Заозерном. В сообщении указано, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Все они были зафиксированы.

URA.RU писало ранее что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предпринимателям региона украсить свои организации к Новому году. По мнению главы региона, это создаст праздничное настроение в каждом городе и округе.

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Глава Кургана Елена Ситникова призвала руководителей местных управляющих компаний активнее включаться в работу по украшению территорий домов, которые они обсуживают. По мнению Ситниковой, сейчас — самое время. «Мы видим, как с каждым днем многие торговые объекты и учреждения социальной сферы радуют нас красиво украшенными витринами и окнами, входными группами и яркой иллюминацией. Но есть и такие объекты, которые еще пока не присоединились к этой работе. Я призываю вас [глав УК] активно в нее включаться», — отметила Елена Ситникова. Ее слова цитирует telegram-канал «Курганская область официально». Сотрудники администрации Кургана совместно со специалистами профильных ведомствам проинспектировали ряд дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Заозерном. В сообщении указано, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Все они были зафиксированы. URA.RU писало ранее что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предпринимателям региона украсить свои организации к Новому году. По мнению главы региона, это создаст праздничное настроение в каждом городе и округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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