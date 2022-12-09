Глава Кургана Ситникова дала особое поручение руководителям УК

Глава Кургана Елена Ситникова призвала руководителей местных управляющих компаний активнее включаться в работу по украшению территорий домов, которые они обсуживают. По мнению Ситниковой, сейчас — самое время.
«Мы видим, как с каждым днем многие торговые объекты и учреждения социальной сферы радуют нас красиво украшенными витринами и окнами, входными группами и яркой иллюминацией. Но есть и такие объекты, которые еще пока не присоединились к этой работе. Я призываю вас [глав УК] активно в нее включаться», — отметила Елена Ситникова. Ее слова цитирует telegram-канал «Курганская область официально».
Сотрудники администрации Кургана совместно со специалистами профильных ведомствам проинспектировали ряд дворовых территорий многоквартирных жилых домов в Заозерном. В сообщении указано, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Все они были зафиксированы.
URA.RU писало ранее что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил предпринимателям региона украсить свои организации к Новому году. По мнению главы региона, это создаст праздничное настроение в каждом городе и округе.
Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45