11 декабря 2022
10 декабря 2022

Тундровики в ЯНАО отказались наряжать детей в костюмы западных супергероев

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День оленевода. Салехард, ЯНАО, ребенок, ханты, манси, янао, северный олень, ямал, кмнс
Жителям Сеяхи предложили шить костюмы по мотивам советских мультфильмов Фото:

Жители из числа КМНС в национальном селе Сеяха (Ямальский район ЯНАО) предложили отказаться наряжать детей в костюмы западных мультипликационных героев. Как они сообщают в соцсетях, время до Нового года еще есть, чтобы успеть сшить костюмы по мотивам советских мультфильмов.

«Давайте в Новый год поддержим наших ребят и нашего президента. Откажемся от западных образов супергероев на утренниках (имеется в виду костюмы)», — написал анонимный пользователь в группе.

Жители откликнулись на предложение односельчанина. «Поддерживаю!» — написала Марина Сэротэтто. «Да я согласна и поддерживаю анонима насчет детских костюмов на Новый год. Все отказываемся от западных и американских супергероев. Не будем одевать детей в эти костюмы. Пока Новый год не наступил и еще есть время, шьем костюмы из наших советских мультиков», — добавила другая жительница.

В правительстве ЯНАО агентству сообщали, что власти в регионе не запрещали определенные костюмы для детсадовцев. «Запретов на костюмы западных супергероев в детских садах Ямала не было», — ответили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в детском саду Ноябрьска родителям запретили наряжать детей в костюмы героев западных мультфильмов. Источники URA.RU отмечали, что такое решение исходило от руководства учреждения, а не от департамента образования.

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Жители из числа КМНС в национальном селе Сеяха (Ямальский район ЯНАО) предложили отказаться наряжать детей в костюмы западных мультипликационных героев. Как они сообщают в соцсетях, время до Нового года еще есть, чтобы успеть сшить костюмы по мотивам советских мультфильмов. «Давайте в Новый год поддержим наших ребят и нашего президента. Откажемся от западных образов супергероев на утренниках (имеется в виду костюмы)», — написал анонимный пользователь в группе. Жители откликнулись на предложение односельчанина. «Поддерживаю!» — написала Марина Сэротэтто. «Да я согласна и поддерживаю анонима насчет детских костюмов на Новый год. Все отказываемся от западных и американских супергероев. Не будем одевать детей в эти костюмы. Пока Новый год не наступил и еще есть время, шьем костюмы из наших советских мультиков», — добавила другая жительница. В правительстве ЯНАО агентству сообщали, что власти в регионе не запрещали определенные костюмы для детсадовцев. «Запретов на костюмы западных супергероев в детских садах Ямала не было», — ответили в правительстве. Ранее сообщалось, что в детском саду Ноябрьска родителям запретили наряжать детей в костюмы героев западных мультфильмов. Источники URA.RU отмечали, что такое решение исходило от руководства учреждения, а не от департамента образования.
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