12 декабря 2022
11 декабря 2022

Тюменцы подарили автомобиль участникам спецоперации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, лесная дорога, уаз буханка, осень, поселок виляй
Военнослужащие поблагодарили тюменцев за переданный автомобиль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Тюмени отправили автомобиль «УАЗ» в зону спецоперации РФ на Украине. Военнослужащие поблагодарили тюменцев за помощь. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Все для фронта: УАЗ от наших друзей из Тюмени спасает жизни на фронте. От бойцов спасибо Андрею с православными патриотами из Тюмени», — говорится в сообщении. Военнослужащие добавили, что автомобиль позволяет быстро перевозить раненых.

О начале спецоперации РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени передали бойцам четыре автомобиля.

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Жители Тюмени отправили автомобиль «УАЗ» в зону спецоперации РФ на Украине. Военнослужащие поблагодарили тюменцев за помощь. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Все для фронта: УАЗ от наших друзей из Тюмени спасает жизни на фронте. От бойцов спасибо Андрею с православными патриотами из Тюмени», — говорится в сообщении. Военнослужащие добавили, что автомобиль позволяет быстро перевозить раненых. О начале спецоперации РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени передали бойцам четыре автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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