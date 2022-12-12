Военнослужащие поблагодарили тюменцев за переданный автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Тюмени отправили автомобиль «УАЗ» в зону спецоперации РФ на Украине. Военнослужащие поблагодарили тюменцев за помощь. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Все для фронта: УАЗ от наших друзей из Тюмени спасает жизни на фронте. От бойцов спасибо Андрею с православными патриотами из Тюмени», — говорится в сообщении. Военнослужащие добавили, что автомобиль позволяет быстро перевозить раненых.

О начале спецоперации РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени передали бойцам четыре автомобиля.