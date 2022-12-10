10 декабря 2022
09 декабря 2022

Тюменцы отправили несколько автомобилей «УАЗ» для земляков на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, лесная дорога, уаз буханка, осень, поселок виляй
Тюменцы также отправили медикаменты и снаряжение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на фронте, куда кроме снаряжения и медикаментов отправится четыре автомобиля УАЗ. Видеоотчет опубликовало движение «Вежливые люди 72», сформированное жителями Заводоуковского и Ялуторовского районов.

«Сегодня в Тюмени прошла погрузка гуманитарной помощи для СВО. Ребята, счастливого, благополучного пути вам. Передайте нашим бойцам горячий привет от земляков. Мы гордимся ими и ждем всех с победой домой», — указали свое напутствие перевозчикам в группе движения в соцсети «ВКонтакте». На видео авторы запечатлели процесс, как машины погружают в грузовики для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Тюменцы активно помогают бойцам на фронте и жителям новых территорий России. Еще в октябре стало известно, что национальные общественные объединения региона собрали более трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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В Тюмени собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на фронте, куда кроме снаряжения и медикаментов отправится четыре автомобиля УАЗ. Видеоотчет опубликовало движение «Вежливые люди 72», сформированное жителями Заводоуковского и Ялуторовского районов. «Сегодня в Тюмени прошла погрузка гуманитарной помощи для СВО. Ребята, счастливого, благополучного пути вам. Передайте нашим бойцам горячий привет от земляков. Мы гордимся ими и ждем всех с победой домой», — указали свое напутствие перевозчикам в группе движения в соцсети «ВКонтакте». На видео авторы запечатлели процесс, как машины погружают в грузовики для дальнейшей транспортировки в зону СВО. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Тюменцы активно помогают бойцам на фронте и жителям новых территорий России. Еще в октябре стало известно, что национальные общественные объединения региона собрали более трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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