Тюменцы также отправили медикаменты и снаряжение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на фронте, куда кроме снаряжения и медикаментов отправится четыре автомобиля УАЗ. Видеоотчет опубликовало движение «Вежливые люди 72», сформированное жителями Заводоуковского и Ялуторовского районов.

«Сегодня в Тюмени прошла погрузка гуманитарной помощи для СВО. Ребята, счастливого, благополучного пути вам. Передайте нашим бойцам горячий привет от земляков. Мы гордимся ими и ждем всех с победой домой», — указали свое напутствие перевозчикам в группе движения в соцсети «ВКонтакте». На видео авторы запечатлели процесс, как машины погружают в грузовики для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Тюменцы активно помогают бойцам на фронте и жителям новых территорий России. Еще в октябре стало известно, что национальные общественные объединения региона собрали более трех тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Фото: группа «Вежливые люди 72» в соцсети «ВКонтакте»