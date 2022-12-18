18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Власти переименуют хоккейный клуб «Ямал», несмотря на массовые недовольства. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехардцы недовольны решением властей Фото:

Власти ЯНАО переименуют хоккейный клуб «Ямал», несмотря на недовольства среди болельщиков. Об этом URA.RU сообщил источник в спортивной сфере округа.

«Решение об объединении клубов под единым названием „Факел“ уже принято и отменять его из-за того, что некоторых это не устраивает — не будут. Руководителям дали установку как можно понятнее донести до родителей юных спортсменов и болельщиков, почему это делается», — сообщил инсайдер. Также источник в политтусовке отметил, что в основном решением недовольны родители. «„Мутят воду“ в числе прочих — родители детей. У детей ничего вообще не поменяется: форма будет та же, все также», — добавил источник.

Инсайдер в фанатских кругах отметил, что в ледовом дворце в Салехарде прошла встреча с директором Дмитрием Зацевым. «На встрече практически все присутствующие были против переименования клуба, но Зайцев твердил одно — через пару лет не вспомните», — отметил инсайдер.

В соцсетях болельщики также высказались насчет объединения спортклубов под названием «Факел». «Нам сказали на собрании, что на нас, болельщиков, плевать. Решение принято, но как бы нашу команду не переименовали; мы с вами», — написала Инна Ларионова. «Поддерживаю! ХК „Ямал“ — это история! Салехард — столица Ямала! Где, как не в Салехарде команда должна называться Ямал? Факел может быть в Новом Уренгое, который называют газовой столицей. Везде на государственном уровне речь идет о сохранении истории, наших корней. А здесь просто все ломается в одночасье», — добавила Ольга Василенко.

В департамент спорта ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО решили объединить все спортивные клубы под названием «Факел». Власти отметили, что спортсмены согласились на это предложение. Болельщики же восприняли новшество неоднозначно и выступили против.

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Власти ЯНАО переименуют хоккейный клуб «Ямал», несмотря на недовольства среди болельщиков. Об этом URA.RU сообщил источник в спортивной сфере округа. «Решение об объединении клубов под единым названием „Факел“ уже принято и отменять его из-за того, что некоторых это не устраивает — не будут. Руководителям дали установку как можно понятнее донести до родителей юных спортсменов и болельщиков, почему это делается», — сообщил инсайдер. Также источник в политтусовке отметил, что в основном решением недовольны родители. «„Мутят воду“ в числе прочих — родители детей. У детей ничего вообще не поменяется: форма будет та же, все также», — добавил источник. Инсайдер в фанатских кругах отметил, что в ледовом дворце в Салехарде прошла встреча с директором Дмитрием Зацевым. «На встрече практически все присутствующие были против переименования клуба, но Зайцев твердил одно — через пару лет не вспомните», — отметил инсайдер. В соцсетях болельщики также высказались насчет объединения спортклубов под названием «Факел». «Нам сказали на собрании, что на нас, болельщиков, плевать. Решение принято, но как бы нашу команду не переименовали; мы с вами», — написала Инна Ларионова. «Поддерживаю! ХК „Ямал“ — это история! Салехард — столица Ямала! Где, как не в Салехарде команда должна называться Ямал? Факел может быть в Новом Уренгое, который называют газовой столицей. Везде на государственном уровне речь идет о сохранении истории, наших корней. А здесь просто все ломается в одночасье», — добавила Ольга Василенко. В департамент спорта ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО решили объединить все спортивные клубы под названием «Факел». Власти отметили, что спортсмены согласились на это предложение. Болельщики же восприняли новшество неоднозначно и выступили против.
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