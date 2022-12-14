Курганцы отметили, что певец «зажег весь зал» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Кургана рассказали о своих впечатлениях от выступления певца SHAMAN. Об этом они пишут в паблике «Курган Сити» в соцсети «ВКонтакте».

«Боялась разочароваться, так как думала, что он заносчивый и высокомерный. А он просто суперский! Зажег весь зал, умничка», — делится впечатлениями Светлана Менщикова. Наталья Морозова пишет, что концерт «был замечательный».

Елена Валевская была на концерте SHAMAN в Тюмени и отметила, что «зал сходил с ума». «Такого обмена энергетикой между артистом и залом я еще никогда не ощущала. Советую всем сходить в следующий раз. У меня муж пошел просто со мной за компанию и был приятно поражен качеством музыки и исполнения. Не зря его называют артистом года номер один», — пишет она.

Ранее URA.RU писало, что на концерт певца SHAMAN остались десятки нераспроданных билетов. В это время на трибьют-шоу «Король и Шут» курганцы раскупили все билеты еще за неделю до выступления.