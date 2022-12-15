Во Владивостоке умер мужчина из-за равнодушия прохожих

15 декабря 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

В соцсетях сообщали, что мужчина упал и пролежал около получаса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо. К моменту прибытия скорой помощи он был мертв. «Проспект Столетия Владивостока, 20а, найден мужчина у общежития (Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа приморского крайпотребсоюза)… Как упал, вызывающие не видели», — сообщили РИА Новости в минздраве региона. Уточняется, что смерть наступила до прибытия скорой помощи. Ранее в социальных сетях появилась информация, что во Владивостоке мужчина упал на землю и пролежал около получаса, до того, как вызвали скорую. Ранее сообщалось о смерти 60-летнего мужчины на улице в Башкирии. Уточняется, что ему стало плохо, сообщает MK.RU .

Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо. К моменту прибытия скорой помощи он был мертв. «Проспект Столетия Владивостока, 20а, найден мужчина у общежития (Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа приморского крайпотребсоюза)… Как упал, вызывающие не видели», — сообщили РИА Новости в минздраве региона. Уточняется, что смерть наступила до прибытия скорой помощи. Ранее в социальных сетях появилась информация, что во Владивостоке мужчина упал на землю и пролежал около получаса, до того, как вызвали скорую. Ранее сообщалось о смерти 60-летнего мужчины на улице в Башкирии. Уточняется, что ему стало плохо, сообщает MK.RU.