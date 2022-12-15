Глава курганского департамента стал учителем

16 декабря 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Глава департамента образования выступил перед школьниками с лекцией об IT-сфере (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров провел урок для учеников лицея №12. Об этом сообщается на официальном сайте департамента. «Урок цифры», посвященный видеотехнологиям, прошел для девятиклассников лицея №12 г. Кургана в необычном формате. Занятие для ребят провел директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров», — указано в сообщении. Сообщается, что глава департамента рассказал курганским школьникам историю Леонарда да Винчи и о его изобретениях: дельтаплан, парашют и другие. Учащимся лицея также показали лекцию от социальной сети «Вконтакте» о современных видеотехнологиях. «Перед вами стоит задача усвоить всю информации за рекордно короткий срок. На нашем „Уроке цифры“ мы выясним с вами, как возникает видео, каким оно должно быть, а также как его использовать для себя и других», — цитирует Кочерова пресс-служба департамента. В конце занятия школьники попробовали создать свой видеоролик. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» для курганских школьников продлится до 18 декабря. В нем принимают участие ученики с 1 по 11 классы. Проходит он при поддержке ведущих IT-компаний.

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров провел урок для учеников лицея №12. Об этом сообщается на официальном сайте департамента. «Урок цифры», посвященный видеотехнологиям, прошел для девятиклассников лицея №12 г. Кургана в необычном формате. Занятие для ребят провел директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров», — указано в сообщении. Сообщается, что глава департамента рассказал курганским школьникам историю Леонарда да Винчи и о его изобретениях: дельтаплан, парашют и другие. Учащимся лицея также показали лекцию от социальной сети «Вконтакте» о современных видеотехнологиях. «Перед вами стоит задача усвоить всю информации за рекордно короткий срок. На нашем „Уроке цифры“ мы выясним с вами, как возникает видео, каким оно должно быть, а также как его использовать для себя и других», — цитирует Кочерова пресс-служба департамента. В конце занятия школьники попробовали создать свой видеоролик. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» для курганских школьников продлится до 18 декабря. В нем принимают участие ученики с 1 по 11 классы. Проходит он при поддержке ведущих IT-компаний.