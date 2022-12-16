Политолог объяснил значение резолюции ООН по Крыму для России

Политолог Шаповалов: резолюция ООН по Крыму — это элемент информационной войны

17 декабря 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Политолог рассказал о том, как ООН ведет информационную войну против России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Резолюция, принятая Генассамблеей ООН, которая осуждает предполагаемые нарушения прав человека в Крыму, — всего лишь элемент информационной войны. Такое мнение выразил политолог Владимир Шаповалов. «Это ничего не означает для нас, кроме того, что мы понимаем, насколько активно ведется информационная война против России с использованием в том числе института организации объединенных наций. Это сотрясание воздуха, а также элемент информационной войны», — рассказал Шаповалов интервью Пятому каналу. Он добавил, что данная резолюция была одобрена только 82 странами, то есть абсолютным меньшинством. Поддержка столь малого числа стран свидетельствует, по мнению эксперта, об абсурдности выдвинутых обвинений. Ранее стало известно, что Третий комитет Генассамблеи ООН, который отвечает за гуманитарные, социальные и культурные вопросы, принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы имеющие место на территории Крыма нарушения прав человека, об этом сообщил RT. В Крыму осудили принятую резолюцию ООН о якобы нарушениях прав человека на полуострове.

Резолюция, принятая Генассамблеей ООН, которая осуждает предполагаемые нарушения прав человека в Крыму, — всего лишь элемент информационной войны. Такое мнение выразил политолог Владимир Шаповалов. «Это ничего не означает для нас, кроме того, что мы понимаем, насколько активно ведется информационная война против России с использованием в том числе института организации объединенных наций. Это сотрясание воздуха, а также элемент информационной войны», — рассказал Шаповалов интервью Пятому каналу. Он добавил, что данная резолюция была одобрена только 82 странами, то есть абсолютным меньшинством. Поддержка столь малого числа стран свидетельствует, по мнению эксперта, об абсурдности выдвинутых обвинений. Ранее стало известно, что Третий комитет Генассамблеи ООН, который отвечает за гуманитарные, социальные и культурные вопросы, принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы имеющие место на территории Крыма нарушения прав человека, об этом сообщил RT. В Крыму осудили принятую резолюцию ООН о якобы нарушениях прав человека на полуострове.