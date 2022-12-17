Защитники природы с Сахалина объявили о конце своей работы из-за признания иноагентами

Экологическая организация «Эковахта Сахалина» (признана иноагентом) заявила о своем закрытии. Причиной стало признание Минюстом России организации иностранным агентом. Об этом сообщили в официальном telegram-канале организации.
«Времена не выбирают, но можно выбрать как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — объяснили в организации свое решение о закрытии.
Организация просуществовала 27 лет. За это время она смогла остановить загрязнение крупной нерестовой реки Лангер, после чего в реке появились лососи. Также было прекращено полное сжигание мусора на главной свалке Южно-Сахалинска и блокирование строительства нового мусорного полигона вблизи поселка Хомутово.
* Экологическая организация «Эковахта Сахалина» признана Минюстом РФ иноагентом
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Экологическая организация «Эковахта Сахалина» (признана иноагентом) заявила о своем закрытии. Причиной стало признание Минюстом России организации иностранным агентом. Об этом сообщили в официальном telegram-канале организации. «Времена не выбирают, но можно выбрать как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации», — объяснили в организации свое решение о закрытии. Организация просуществовала 27 лет. За это время она смогла остановить загрязнение крупной нерестовой реки Лангер, после чего в реке появились лососи. Также было прекращено полное сжигание мусора на главной свалке Южно-Сахалинска и блокирование строительства нового мусорного полигона вблизи поселка Хомутово. * Экологическая организация «Эковахта Сахалина» признана Минюстом РФ иноагентом