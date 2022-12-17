Из ХМАО отправляется новогодний груз для участников СВО и жителей Донбасса. Фото

18 декабря 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Сбор помощи для участников СВО продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня из Сургута (ХМАО) отправляется новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Об этом на брифинге для журналистов рассказал начальник управления по внешним связям Александр Пономаренко. «Сегодня у нас осуществляется отправка. В первую очередь отправляются новогодние подарки для детей, находящихся в зоне проведения спецоперации. Также едут подарки для военнослужащих и помощь им, чтобы поднять боевой дух и настрой. Солдаты должны понимать, что югорчане поддерживают их», — сообщил Александр Пономаренко в беседе с журналистами. Он отметил, что в состав помощи очень разнообразен. Помимо подарков в нее включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива». Закупка транспорта была осуществлена на собранные благотворительные средства. Ранее URA.RU сообщало, что из Радужного (ХМАО) отправился очередной груз на передовую, собранный неравнодушными жителями города. Жители города по одному или целыми коллективами собирали посылки с медикаментами, едой длительного хранения, теплой одеждой и другими необходимыми вещами. Груз отправляется из Сургута Администрация Сургута Помимо подарков для детей и военнослужащих, в зону СВО едут необходимые вещи Администрация Сургута

Сегодня из Сургута (ХМАО) отправляется новогодний груз с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции и жителей ЛНР и ДНР. Об этом на брифинге для журналистов рассказал начальник управления по внешним связям Александр Пономаренко. «Сегодня у нас осуществляется отправка. В первую очередь отправляются новогодние подарки для детей, находящихся в зоне проведения спецоперации. Также едут подарки для военнослужащих и помощь им, чтобы поднять боевой дух и настрой. Солдаты должны понимать, что югорчане поддерживают их», — сообщил Александр Пономаренко в беседе с журналистами. Он отметил, что в состав помощи очень разнообразен. Помимо подарков в нее включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива». Закупка транспорта была осуществлена на собранные благотворительные средства. Ранее URA.RU сообщало, что из Радужного (ХМАО) отправился очередной груз на передовую, собранный неравнодушными жителями города. Жители города по одному или целыми коллективами собирали посылки с медикаментами, едой длительного хранения, теплой одеждой и другими необходимыми вещами.