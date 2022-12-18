18 декабря 2022
17 декабря 2022

Мэр курганского округа обратился к населению с просьбой

В курганском округе пенсионеров просят не выходить из дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
В Целинном округе пенсионеров просят не выходить из дома из-за гололеда Фото:

Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов попросил пенсионеров воздержаться от выхода на улицу в связи с гололедом. Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь с просьбой к нашим взрослым сельчанам воздержаться от выхода на улицу. Детям и внукам побеспокоиться о приобретении важных продуктов и лекарств для своих родителей, бабушек и дедушек», — пишет глава округа Александр Сытов в посте администрации. В том числе он попросил родителей контролировать, где находятся их дети.

В своем telegram-канале Сытов попросил всех жителей округа быть аккуратными и осторожными на улице. «Постарайтесь, по возможности, отказаться от походов и поездок в это время. Скоро ситуация нормализуется», — обратился глава округа к населению. Как отмечают в администрации округа, с самого утра в округе работает техника.

До этого URA.RU сообщало, что 19 декабря в Курганской области прогнозируется ледяной дождь и мокрый снег. Больше всего осадков выпадет на западе и северо-западе региона. Синоптики предупреждают об образовании ледяной корки на дорогах и предметах на улице.

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Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов попросил пенсионеров воздержаться от выхода на улицу в связи с гололедом. Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь с просьбой к нашим взрослым сельчанам воздержаться от выхода на улицу. Детям и внукам побеспокоиться о приобретении важных продуктов и лекарств для своих родителей, бабушек и дедушек», — пишет глава округа Александр Сытов в посте администрации. В том числе он попросил родителей контролировать, где находятся их дети. В своем telegram-канале Сытов попросил всех жителей округа быть аккуратными и осторожными на улице. «Постарайтесь, по возможности, отказаться от походов и поездок в это время. Скоро ситуация нормализуется», — обратился глава округа к населению. Как отмечают в администрации округа, с самого утра в округе работает техника. До этого URA.RU сообщало, что 19 декабря в Курганской области прогнозируется ледяной дождь и мокрый снег. Больше всего осадков выпадет на западе и северо-западе региона. Синоптики предупреждают об образовании ледяной корки на дорогах и предметах на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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