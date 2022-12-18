Глава Кургана провела экстренное совещание в мэрии

Елена Ситникова провела совещание в мэрии и обсудила вопросы обработки улиц в гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова провела в администрации аппаратное совещание. Основной темой стала проблемы в городе из-за непогоды и гололеда. Об этом говорится на сайте мэрии.

«На заседании Ситникова поручила департаменту развития городского хозяйства вывести технику на отдаленные микрорайоны, чтобы люди могли безопасно передвигаться до работы или по своим делам. Департаменту ЖКХ поручено усилить контроль за работой управляющих организаций», — говорится в сообщении. В городе ночью работали 45 единиц техники, которые обрабатывали дороги противогололедными материалами. Утром 19 декабря техника продолжает работу.

Помимо проблем с обледенением на улицах города на совещании обсуждали выдачу разрешений на строительство, предоставление жилья детям-сиротам, а также нарушениях, которые касаются незаконной торговли. В том числе на совещании анонсировали заседание департамента экономики развития, на котором рассмотрят вопросы оплаты труда и снижению неформальной занятости.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Целинного округа Александр Сытов 19 декабря обратился к пенсионерам, чтобы они воздержались от выхода из дома в связи гололедом. Также он попросил детей и внуков позаботиться о своих бабушках и дедушках, купив им продукты и лекарства.