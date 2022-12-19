Соратница губернатора показала, как украшены курганские МФЦ к Новому году. Фото

В Кургане отделения МФЦ украсили к Новому году детскими поделками
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Клипарт. Курган, многофункциональный центр, мфц
Отделения в МФЦ украсили детскими поделками и рисунками на Новогоднюю тематику Фото:

Руководитель аппарата губернатора Курганской области, заместитель губернатора Оксана Куташи показали фотографии, как дети украсили отделения многофункциональных центров (МФЦ) к Новому году. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Вот такие чудесные детские работы украсили отделы МФЦ Курганской области. Поделки, посвященные зиме и Новому году, смастерили дети сотрудников, чтобы создать праздничную атмосферу. По-моему, у ребят это получилось», — пишет Куташи. Она отметила, что в конце декабря дети получат сладкие подарки за проявленную творческую активность. В том числе замгубернатора поблагодарила всех, кто украшает свои организации и учреждения, дома и улицы к Новому году.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков дал предприятиям и организациям региона поручение украсить свои учреждения к Новому году. По его словам, это поможет создать праздничную атмосферу.

Дети создали новогодние поделки и украсили ими отделения МФЦ
Фото:
В том числе дети нарисовали праздничные плакаты и рисунки
Фото:
В отделениях МФЦ также появились снеговики и камин
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Руководитель аппарата губернатора Курганской области, заместитель губернатора Оксана Куташи показали фотографии, как дети украсили отделения многофункциональных центров (МФЦ) к Новому году. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Вот такие чудесные детские работы украсили отделы МФЦ Курганской области. Поделки, посвященные зиме и Новому году, смастерили дети сотрудников, чтобы создать праздничную атмосферу. По-моему, у ребят это получилось», — пишет Куташи. Она отметила, что в конце декабря дети получат сладкие подарки за проявленную творческую активность. В том числе замгубернатора поблагодарила всех, кто украшает свои организации и учреждения, дома и улицы к Новому году. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков дал предприятиям и организациям региона поручение украсить свои учреждения к Новому году. По его словам, это поможет создать праздничную атмосферу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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