Бронетранспортер можно обменять на другой автомобиль
В Кунгуре Пермского края выставлена на продажу копия современного бронетранспортера времен Второй мировой войны. Сообщение об этом размещено на популярном сайте с объявлениями.
«БА-64. Новодел, на ходу. Возможен обмен на другой автомобиль», — пишет автор в объявлении о продаже.
Стоимость броневика пермяк оценил в 450 тысяч рублей. Броневики БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и были сняты с вооружения в 1950-х годах. БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем.
Ранее URA.RU сообщало о продаже антикварной трости. По словам продавца, она была произведена в Германии.
Копия броневика времен Второй мировой войны
Бронетранспортер находится в Кунгуре (Пермский край)
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