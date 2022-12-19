19 декабря 2022

В Пермском крае на продажу выставлен бронетранспортер. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бронетранспортер можно обменять на другой автомобиль

В Кунгуре Пермского края выставлена на продажу копия современного бронетранспортера времен Второй мировой войны. Сообщение об этом размещено на популярном сайте с объявлениями.

«БА-64. Новодел, на ходу. Возможен обмен на другой автомобиль», — пишет автор в объявлении о продаже.

Стоимость броневика пермяк оценил в 450 тысяч рублей. Броневики БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и были сняты с вооружения в 1950-х годах. БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем.

Ранее URA.RU сообщало о продаже антикварной трости. По словам продавца, она была произведена в Германии.

Копия броневика времен Второй мировой войны
Бронетранспортер находится в Кунгуре (Пермский край)

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В Кунгуре Пермского края выставлена на продажу копия современного бронетранспортера времен Второй мировой войны. Сообщение об этом размещено на популярном сайте с объявлениями. «БА-64. Новодел, на ходу. Возможен обмен на другой автомобиль», — пишет автор в объявлении о продаже. Стоимость броневика пермяк оценил в 450 тысяч рублей. Броневики БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и были сняты с вооружения в 1950-х годах. БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем. Ранее URA.RU сообщало о продаже антикварной трости. По словам продавца, она была произведена в Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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