В Пермском крае на продажу выставлен бронетранспортер. Скрин

20 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Бронетранспортер можно обменять на другой автомобиль Leha-11/Wikimedia Commons В Кунгуре Пермского края выставлена на продажу копия современного бронетранспортера времен Второй мировой войны. Сообщение об этом размещено на популярном сайте с объявлениями. «БА-64. Новодел, на ходу. Возможен обмен на другой автомобиль», — пишет автор в объявлении о продаже. Стоимость броневика пермяк оценил в 450 тысяч рублей. Броневики БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и были сняты с вооружения в 1950-х годах. БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем. Ранее URA.RU сообщало о продаже антикварной трости. По словам продавца, она была произведена в Германии. Копия броневика времен Второй мировой войны Сайт Avito Бронетранспортер находится в Кунгуре (Пермский край) Сайт Avito

В Кунгуре Пермского края выставлена на продажу копия современного бронетранспортера времен Второй мировой войны. Сообщение об этом размещено на популярном сайте с объявлениями. «БА-64. Новодел, на ходу. Возможен обмен на другой автомобиль», — пишет автор в объявлении о продаже. Стоимость броневика пермяк оценил в 450 тысяч рублей. Броневики БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и были сняты с вооружения в 1950-х годах. БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем. Ранее URA.RU сообщало о продаже антикварной трости. По словам продавца, она была произведена в Германии.