Морозы продержатся в Челябинской области 21 и 22 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 33 градусов опустится температура в Челябинской области к 22 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«В ночь на 21 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26, а в низинах до минус 31 градуса. Следующая ночь — на четверг, 22 декабря — обещает быть еще более морозной — термометры покажут до минус 33 градусов», — пояснили в областном гидрометцентре.

Днем 21 и 22 декабря будет существенно теплее: от 10 до 20 градусов мороза. Осадков не ожидается, а скорость ветра составит от 3 до 13 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, морозы сменит потепление — не исключено, что до плюсовых температур — и снег.