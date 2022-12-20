На Челябинскую область надвигаются 33-градусные морозы. Скрин

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Морозы продержатся в Челябинской области 21 и 22 декабря Фото:

До минус 33 градусов опустится температура в Челябинской области к 22 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«В ночь на 21 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26, а в низинах до минус 31 градуса. Следующая ночь — на четверг, 22 декабря — обещает быть еще более морозной — термометры покажут до минус 33 градусов», — пояснили в областном гидрометцентре.

Днем 21 и 22 декабря будет существенно теплее: от 10 до 20 градусов мороза. Осадков не ожидается, а скорость ветра составит от 3 до 13 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, морозы сменит потепление — не исключено, что до плюсовых температур — и снег.

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До минус 33 градусов опустится температура в Челябинской области к 22 декабря. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «В ночь на 21 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26, а в низинах до минус 31 градуса. Следующая ночь — на четверг, 22 декабря — обещает быть еще более морозной — термометры покажут до минус 33 градусов», — пояснили в областном гидрометцентре. Днем 21 и 22 декабря будет существенно теплее: от 10 до 20 градусов мороза. Осадков не ожидается, а скорость ветра составит от 3 до 13 метров в секунду. В пятницу, 23 декабря, морозы сменит потепление — не исключено, что до плюсовых температур — и снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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