Челябинский депутат Госдумы посетил госпиталь с раненными военнослужащими в ДНР

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Владимир Павлов, сенатор. Челябинск, павлов владимир, портрет
Владимир Павлов передал раненым землякам новогодние подарки Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов побывал в Донецкой республиканской клинической больнице им. М.И. Калинина. По словам парламентария, в ней проходят лечения военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО.

«Современная широкопрофильная больница, все виды медицинской помощи в которой доступны любому жителю республики, военнослужащим, а также работникам строительных организаций, приехавшим сюда со всей страны трудиться над восстановлением территорий. В этой же больнице служит и спасает жизни хирург по призванию, мой коллега, депутат Госдумы Бадма Башанкаев», — написал Павлов в своем telegram-канале.

Депутат передал землякам, которые проходят курс лечения, новогодние подарки и поздравления. В подарочный набор вошли продуктовые наборы, фрукты и консервы.

Это не первая поездка Павлова в Донбасс. Осенью депутат отправился в Мариуполь на автомобиле. До места он добрался меньше, чем за сутки. Тогда он доставил для военных гуманитарный груз.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов побывал в Донецкой республиканской клинической больнице им. М.И. Калинина. По словам парламентария, в ней проходят лечения военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО. «Современная широкопрофильная больница, все виды медицинской помощи в которой доступны любому жителю республики, военнослужащим, а также работникам строительных организаций, приехавшим сюда со всей страны трудиться над восстановлением территорий. В этой же больнице служит и спасает жизни хирург по призванию, мой коллега, депутат Госдумы Бадма Башанкаев», — написал Павлов в своем telegram-канале. Депутат передал землякам, которые проходят курс лечения, новогодние подарки и поздравления. В подарочный набор вошли продуктовые наборы, фрукты и консервы. Это не первая поездка Павлова в Донбасс. Осенью депутат отправился в Мариуполь на автомобиле. До места он добрался меньше, чем за сутки. Тогда он доставил для военных гуманитарный груз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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