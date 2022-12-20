Челябинский депутат Госдумы посетил госпиталь с раненными военнослужащими в ДНР

Владимир Павлов передал раненым землякам новогодние подарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов побывал в Донецкой республиканской клинической больнице им. М.И. Калинина. По словам парламентария, в ней проходят лечения военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО.

«Современная широкопрофильная больница, все виды медицинской помощи в которой доступны любому жителю республики, военнослужащим, а также работникам строительных организаций, приехавшим сюда со всей страны трудиться над восстановлением территорий. В этой же больнице служит и спасает жизни хирург по призванию, мой коллега, депутат Госдумы Бадма Башанкаев», — написал Павлов в своем telegram-канале.

Депутат передал землякам, которые проходят курс лечения, новогодние подарки и поздравления. В подарочный набор вошли продуктовые наборы, фрукты и консервы.

Это не первая поездка Павлова в Донбасс. Осенью депутат отправился в Мариуполь на автомобиле. До места он добрался меньше, чем за сутки. Тогда он доставил для военных гуманитарный груз.