Курганцу пришлось отдать свой незаконный улов из 95 карасей сотрудникам полиции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Куртамышского округа (Курганская область) был задержан с поличным сотрудниками полиции после того, как поймал 95 карасей в запрещенном для рыбалки месте. Об этом рассказали в УМВД РФ по Курганской области.

«Сообщение о незаконной добыче водных биоресурсов поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Куртамышский“ <…> на месте происшествия задержан 57-летний местный житель, осуществлявший незаконный лов рыбы. При нем находились рыболовные снасти, металлические сани, а также пойманная рыба — 95 карасей», — рассказали в полиции. Мужчина рыбачил на озере Большое Косулино, которое является частью природного госзаказника.

Полицейские приехали на озеро по сообщению инспекторов природнадзора. Ущерб от улова составил около 24 тысяч рублей. Сотрудники ОМВД возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. 57-летнему сельчанину может грозить до 2 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники пограничной службы задержали двух курганцев на озере Медвежье в Петуховском округе. Мужчины подозреваются в незаконном лове биорачков артемии. Ущерб от их деятельности оценили в 2,5 млн рублей.

Курганские полицейские задержали местного жителя, незаконно ловящего рыбу на озере Большое Косулино фото: УМВД РФ по Курганской области