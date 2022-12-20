Курганца из мотострелковой бригады наградили орденом Мужества. Фото

21 декабря 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Курганца наградили орденом Мужества посмертно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Далматовском муниципальном округе Курганской области посмертно наградили орденом Мужества Павла Берсенева, который служил в мотострелковой бригаде в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом на своей личной странице во «ВКонтакте» сообщил глава округа Александр Столбов. «Указом президента Российской Федерации, житель деревни Беляковка Далматовского округа Павел Игоревич Берсенев посмертно награжден орденом Мужества. Сегодня вручил награду маме героя Оксане Павловне», — указано в посте Столбова. Сообщается, что Берсенев служил такелажником (человек, который переносит тяжеловесные грузы) в отделении транспортировки ракет. Курганец погиб в ходе специальной военной операции в октябре 2022 года из-за осколочного ранения в голову. Глава округа Александр Столбов передал награду маме погибшего военнослужащего. Как указано в посте, Берсенев в 2019 году был призван на военную службу, после которой заключил контракт. Глава Далматовского округа Александр Столбов передал награду матери погибшего в ходе СВО курганца Фото: личная страница главы Далматовского округа Александра Столбова

В Далматовском муниципальном округе Курганской области посмертно наградили орденом Мужества Павла Берсенева, который служил в мотострелковой бригаде в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом на своей личной странице во «ВКонтакте» сообщил глава округа Александр Столбов. «Указом президента Российской Федерации, житель деревни Беляковка Далматовского округа Павел Игоревич Берсенев посмертно награжден орденом Мужества. Сегодня вручил награду маме героя Оксане Павловне», — указано в посте Столбова. Сообщается, что Берсенев служил такелажником (человек, который переносит тяжеловесные грузы) в отделении транспортировки ракет. Курганец погиб в ходе специальной военной операции в октябре 2022 года из-за осколочного ранения в голову. Глава округа Александр Столбов передал награду маме погибшего военнослужащего. Как указано в посте, Берсенев в 2019 году был призван на военную службу, после которой заключил контракт.