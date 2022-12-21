Губернатор ЯНАО предложил Путину расширить полномочия Росмолодежи

22 декабря 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи, чтобы в полной мере урегулировать вопросы молодежной политики Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи в урегулировании важных вопросов молодежной политики. С таким предложением он обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. «Считаем необходимым расширить полномочия Росмолодежи, в частности, полноты нормативного урегулирования молодежной политики», — сказал он. Артюхов отметил, что на сегодняшний день в значительной мере сформирована система молодежной политики. По его мнению, логичным шагом в этих условиях будет создание отдельного национального проекта, который объединит в себе все направления по работе с молодежью, а также необходимые меры поддержки. Ранее Дмитрий Артюхов предложил сделать на постоянной основе важный для молодежи проект. Речь шла о реализации проекта «Университетские смены».

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи в урегулировании важных вопросов молодежной политики. С таким предложением он обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. «Считаем необходимым расширить полномочия Росмолодежи, в частности, полноты нормативного урегулирования молодежной политики», — сказал он. Артюхов отметил, что на сегодняшний день в значительной мере сформирована система молодежной политики. По его мнению, логичным шагом в этих условиях будет создание отдельного национального проекта, который объединит в себе все направления по работе с молодежью, а также необходимые меры поддержки. Ранее Дмитрий Артюхов предложил сделать на постоянной основе важный для молодежи проект. Речь шла о реализации проекта «Университетские смены».