21 декабря 2022

Губернатор ЯНАО предложил Путину расширить полномочия Росмолодежи

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Заксобрание ЯНАО 25 лет, портрет, артюхов дмитрий
Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи, чтобы в полной мере урегулировать вопросы молодежной политики Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи в урегулировании важных вопросов молодежной политики. С таким предложением он обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«Считаем необходимым расширить полномочия Росмолодежи, в частности, полноты нормативного урегулирования молодежной политики», — сказал он. Артюхов отметил, что на сегодняшний день в значительной мере сформирована система молодежной политики. По его мнению, логичным шагом в этих условиях будет создание отдельного национального проекта, который объединит в себе все направления по работе с молодежью, а также необходимые меры поддержки.

Ранее Дмитрий Артюхов предложил сделать на постоянной основе важный для молодежи проект. Речь шла о реализации проекта «Университетские смены».

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил расширить полномочия Росмолодежи в урегулировании важных вопросов молодежной политики. С таким предложением он обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. «Считаем необходимым расширить полномочия Росмолодежи, в частности, полноты нормативного урегулирования молодежной политики», — сказал он. Артюхов отметил, что на сегодняшний день в значительной мере сформирована система молодежной политики. По его мнению, логичным шагом в этих условиях будет создание отдельного национального проекта, который объединит в себе все направления по работе с молодежью, а также необходимые меры поддержки. Ранее Дмитрий Артюхов предложил сделать на постоянной основе важный для молодежи проект. Речь шла о реализации проекта «Университетские смены».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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