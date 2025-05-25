Марочко: ВС РФ продвинулись на широком участке фронта у Двуречной

Российские войска, несмотря на упорное сопротивление ВСУ, за прошедшую неделю прорвались в оборону противника в районе Двуречной Харьковской области на широком участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За минувшую неделю в районе населенного пункта Двуречная — или так называемом двуреченском плацдарме — естественно линия боевого соприкосновения не была статичной и наши военнослужащие продвигались на многих участках фронта, где это было возможно. <...> Продвижение было небольшим в глубину обороны противника, но на очень широком участке фронта», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Ранее военный эксперт сообщил, что за неделю ВС РФ выровняли линию фронта на различных направлениях двуреченского плацдарма. Они также создали несколько опорных позиций для дальнейшего наступления. В обшей сложности, российские бойцы расширили зону своего контроля на участке фронта длиной более 30 километров, пишет «Царьград».
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