За ночь ВСУ выпустили по России более сотни беспилотников

Минобороны РФ: за ночь над регионами РФ было сбито 110 украинских БПЛА
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Украина пятый день подряд массово атакует российские регионы беспилотниками
Украина пятый день подряд массово атакует российские регионы беспилотниками Фото:

В ночь на 25 мая системы ПВО сбили 110 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников», — говорится в сводке ведомства. Она опубликована в telegram-канале. Из них 16 были сбиты в Тульской области, по 14 — в Брянской и Калужской, по 13 — в Московской области и Тверской, 10 — в Белгородской и Курской, восемь — в Орловской, семь — в Крыму, два — в Смоленской, по одному — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях.

Этой ночью регионы РФ вновь подверглись атакам украинских беспилотников. В Твери системы ПВО сбили восемь дронов возле аэродрома Мигалово. В Московской области было уничтожено 12 БПЛА. В Липецкой области прозвучала сирена, на окраине Ельца были слышны хлопки. В Тульской области сбито четыре беспилотника, повреждений и жертв нет, обломки повредили жилой дом. В Курской области дважды объявляли ракетную тревогу.

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В ночь на 25 мая системы ПВО сбили 110 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников», — говорится в сводке ведомства. Она опубликована в telegram-канале. Из них 16 были сбиты в Тульской области, по 14 — в Брянской и Калужской, по 13 — в Московской области и Тверской, 10 — в Белгородской и Курской, восемь — в Орловской, семь — в Крыму, два — в Смоленской, по одному — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях. Этой ночью регионы РФ вновь подверглись атакам украинских беспилотников. В Твери системы ПВО сбили восемь дронов возле аэродрома Мигалово. В Московской области было уничтожено 12 БПЛА. В Липецкой области прозвучала сирена, на окраине Ельца были слышны хлопки. В Тульской области сбито четыре беспилотника, повреждений и жертв нет, обломки повредили жилой дом. В Курской области дважды объявляли ракетную тревогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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