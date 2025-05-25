Северная Европа вместо оружия поставляет Украине старые рыбацкие сети

Yle: Швеция и Дания отослали помощь Украине в виде старых рыболовных сетей
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ВСУ используют старые рыбацкие сети для противостояния беспилотникам ВС РФ
ВСУ используют старые рыбацкие сети для противостояния беспилотникам ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Швеция и Дания поставили Украине старые рыбацкие сети в качестве военной помощи. Они используются на фронте для защиты от беспилотников ВС РФ, потому что им трудно противостоять из-за высоты их полета. Об этом сообщило  издание Ylе.

«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — говорится в материале

В частности, Дания выделила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. После выхода Великобритании из Евросоюза датские рыбаки потеряли доступ к британским водам, поэтому большинство сетей стали не нужны для рыболовецкой отрасли. Кроме того, Киеву отдали много рыбацких сетей и частные лица.

Однако, несмотря на усилия Украины на фронте, расчет артиллерии российской армии успешно уничтожил пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Цель была обнаружена с помощью разведки с воздуха. После завершения операции расчет орудия переместился в безопасное место, передает «Царьград». 

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Швеция и Дания поставили Украине старые рыбацкие сети в качестве военной помощи. Они используются на фронте для защиты от беспилотников ВС РФ, потому что им трудно противостоять из-за высоты их полета. Об этом сообщило  издание Ylе. «Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — говорится в материале.  В частности, Дания выделила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. После выхода Великобритании из Евросоюза датские рыбаки потеряли доступ к британским водам, поэтому большинство сетей стали не нужны для рыболовецкой отрасли. Кроме того, Киеву отдали много рыбацких сетей и частные лица. Однако, несмотря на усилия Украины на фронте, расчет артиллерии российской армии успешно уничтожил пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Цель была обнаружена с помощью разведки с воздуха. После завершения операции расчет орудия переместился в безопасное место, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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