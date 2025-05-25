На Алтае произошло землетрясение

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В Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
В Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла Фото:

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщили в местном МЧС, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено. 

«В 09:45 поступило сообщение, что в 09:35 в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района зарегистрировано сейсмическое событие — 5,4 магнитуды», — заявили в  telegram-канале министерства. В зону возможного воздействия в радиусе 50 километров попали десять населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит и Акташ.

Предварительно, жертв и пострадавших среди населения нет. К месту происшествия направлены рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского и Улаганского районов для обследования зданий и сооружений. 

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В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщили в местном МЧС, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено.  «В 09:45 поступило сообщение, что в 09:35 в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района зарегистрировано сейсмическое событие — 5,4 магнитуды», — заявили в  telegram-канале министерства. В зону возможного воздействия в радиусе 50 километров попали десять населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит и Акташ. Предварительно, жертв и пострадавших среди населения нет. К месту происшествия направлены рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского и Улаганского районов для обследования зданий и сооружений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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