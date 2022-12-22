В Кургане усилили охрану зданий МЧС

В зданиях курганского МЧС усилили охрану из-за проводимой РФ спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.
«Режим работы МЧС не изменился. Единственное, что мы особенно усилили охрану зданий, который у нас имеются», — сказал Землянский в интервью порталу «Область 45», отвечая на вопрос о работе МЧС в условиях специальной военной операции (СВО).
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по указу президента России Владимира Путина ввели режим «базовой готовности» из-за проведения СВО на Украине. Исполнительным властям региона было поручено усилить охрану общественного порядка, военных и важных государственных объектов, а также обеспечить безопасность населения. Позже курганские власти ввели запрет на использование квадрокоптеров на территории области.
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