22 декабря 2022

В Кургане усилили охрану зданий МЧС

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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные машины, пожарные, построение мчс
Режим работы МЧС не изменился Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зданиях курганского МЧС усилили охрану из-за проводимой РФ спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

«Режим работы МЧС не изменился. Единственное, что мы особенно усилили охрану зданий, который у нас имеются», — сказал Землянский в интервью порталу «Область 45», отвечая на вопрос о работе МЧС в условиях специальной военной операции (СВО).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по указу президента России Владимира Путина ввели режим «базовой готовности» из-за проведения СВО на Украине. Исполнительным властям региона было поручено усилить охрану общественного порядка, военных и важных государственных объектов, а также обеспечить безопасность населения. Позже курганские власти ввели запрет на использование квадрокоптеров на территории области.

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В зданиях курганского МЧС усилили охрану из-за проводимой РФ спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. «Режим работы МЧС не изменился. Единственное, что мы особенно усилили охрану зданий, который у нас имеются», — сказал Землянский в интервью порталу «Область 45», отвечая на вопрос о работе МЧС в условиях специальной военной операции (СВО). Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области по указу президента России Владимира Путина ввели режим «базовой готовности» из-за проведения СВО на Украине. Исполнительным властям региона было поручено усилить охрану общественного порядка, военных и важных государственных объектов, а также обеспечить безопасность населения. Позже курганские власти ввели запрет на использование квадрокоптеров на территории области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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