Для проезда к пермским деревням открыли седьмую ледовую переправу

24 декабря 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Новая переправа соединит два поселка Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Косинском округе (Пермский края) открыли ледовую переправу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России Прикамья. Зимой в специально подготовленных для этого местах реки становятся дорогами, что позволяет автовладельцам безопасно добираться до городов и деревень региона. «В Косинском городском округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Коса. Переправа соединила поселок Усть-Коса с поселком Новая Светлица (трасса Коса-Усть-Коса-Светлица)», — указано в сообщении на сайте ведомства. Протяженность нового пути 205 метров. Спасатели подчеркивают, что переправа предназначена для автомобилей грузоподъемностью 15 тонн. Ранее URA.RU уже сообщало об открытии на территории края подобных объектов. Косинская ледовая переправа стала седьмой по счету.

В Косинском округе (Пермский края) открыли ледовую переправу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России Прикамья. Зимой в специально подготовленных для этого местах реки становятся дорогами, что позволяет автовладельцам безопасно добираться до городов и деревень региона. «В Косинском городском округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Коса. Переправа соединила поселок Усть-Коса с поселком Новая Светлица (трасса Коса-Усть-Коса-Светлица)», — указано в сообщении на сайте ведомства. Протяженность нового пути 205 метров. Спасатели подчеркивают, что переправа предназначена для автомобилей грузоподъемностью 15 тонн. Ранее URA.RU уже сообщало об открытии на территории края подобных объектов. Косинская ледовая переправа стала седьмой по счету.