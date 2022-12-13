Для проезда к пермским деревням открыто четыре ледовые переправы

Четвертая ледовая переправа открылась в Пермском крае Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Пермском крае проверены и открыты к движению четыре ледовые переправы. По ним можно добраться до городов и деревень в регионе. Об открытии четвертой переправы сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«14 декабря в Оханском городском округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Кама, которая соединила город Оханск и поселок Юго-Камский. Ранее были открыты еще три переправы, по ним пермяки могут доехать до деревень Тюлькино и Мостовая, а также села Троица», — сообщили в ведомстве.

Протяженность переправы в Оханском округе составляет два километра. По ней могут ехать автомобили весом до пяти тонн. Аналогичный вес транспорта должен быть у желающих проехать до деревни Тюлькино в Соликамском округе. Чтобы попасть по переправе в село Троица и деревню Мостовая в Кунгурском округе, вес автомобиля не должен превышать три тонны.

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. Перед этим необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.