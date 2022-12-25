Женщина слепила жирафа высотой три метра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Пермского края слепила из снега трехметрового жирафа. Фотографию снежной скульптуры опубликовала в соцсети «ВКонтакте» ее знакомая Анна Кочнева-Никонова.

«Не перестаю удивляться сколько творческих людей живет у нас! Бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы слепила из снега такую красоту! Жираф в высоту 3 метра», — написала женщина, публикуя фотографии.

Помимо жирафа пермячка слепила огромного зайца и кота в сапогах. Всем фигурам женщина сделала глаза и раскрасила их.

Жираф в два раза выше своей создательницы Анна Кочнева-Никонова

Кот в сапогах держит шпагу Анна Кочнева-Никонова