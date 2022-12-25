Женщина слепила жирафа высотой три метра
Жительница Пермского края слепила из снега трехметрового жирафа. Фотографию снежной скульптуры опубликовала в соцсети «ВКонтакте» ее знакомая Анна Кочнева-Никонова.
«Не перестаю удивляться сколько творческих людей живет у нас! Бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы слепила из снега такую красоту! Жираф в высоту 3 метра», — написала женщина, публикуя фотографии.
Помимо жирафа пермячка слепила огромного зайца и кота в сапогах. Всем фигурам женщина сделала глаза и раскрасила их.
Жираф в два раза выше своей создательницы
Кот в сапогах держит шпагу
У снежного зайки красуется бант на шее
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