25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Пермячка слепила из снега огромного жирафа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантский снеговик во дворе фотографического музея Дом Метенкова. Екатеринбург, снеговик, дом метенкова, зима, юшкевич екатерина, зимняя забава, лепка снеговика
Женщина слепила жирафа высотой три метра Фото:

Жительница Пермского края слепила из снега трехметрового жирафа. Фотографию снежной скульптуры опубликовала в соцсети «ВКонтакте» ее знакомая Анна Кочнева-Никонова.

«Не перестаю удивляться сколько творческих людей живет у нас! Бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы слепила из снега такую красоту! Жираф в высоту 3 метра», — написала женщина, публикуя фотографии.

Помимо жирафа пермячка слепила огромного зайца и кота в сапогах. Всем фигурам женщина сделала глаза и раскрасила их.

Жираф в два раза выше своей создательницы
Кот в сапогах держит шпагу
У снежного зайки красуется бант на шее

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Жительница Пермского края слепила из снега трехметрового жирафа. Фотографию снежной скульптуры опубликовала в соцсети «ВКонтакте» ее знакомая Анна Кочнева-Никонова. «Не перестаю удивляться сколько творческих людей живет у нас! Бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы слепила из снега такую красоту! Жираф в высоту 3 метра», — написала женщина, публикуя фотографии. Помимо жирафа пермячка слепила огромного зайца и кота в сапогах. Всем фигурам женщина сделала глаза и раскрасила их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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