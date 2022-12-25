25 декабря 2022

Спикер Тюменской облдумы снял с себя бремя предшественника

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Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, сайфитдинов фуат
Фуат Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать отпуска подчиненных Фото:

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать график отпусков гражданских служащих регионального парламента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облдумы. По словам источника URA.RU, необходимость согласования отпусков тяготила экс-спикера Сергея Корепанова.

«В пункте 3.4 приложения к распоряжению «О служебном распорядке Тюменской областной думы» слово «председателем» заменить словами «руководителем аппарата», — говорится в распоряжении. В предыдущей редакции документа значилось: «Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданским служащим в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым председателем Тюменской областной думы».

«Предыдущий спикер Корепанов не любил заниматься этим согласованием, перекладывая обязанность на аппарат. По сути, Сайфитдинов „узаконил“ назревшее изменение», — рассказал агентству источник в областной думе.

Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Сайфитдинов был избран новым спикером регионального парламента 23 сентября.

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов снял с себя обязанность согласовывать график отпусков гражданских служащих регионального парламента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте облдумы. По словам источника URA.RU, необходимость согласования отпусков тяготила экс-спикера Сергея Корепанова. «В пункте 3.4 приложения к распоряжению «О служебном распорядке Тюменской областной думы» слово «председателем» заменить словами «руководителем аппарата», — говорится в распоряжении. В предыдущей редакции документа значилось: «Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется гражданским служащим в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым председателем Тюменской областной думы». «Предыдущий спикер Корепанов не любил заниматься этим согласованием, перекладывая обязанность на аппарат. По сути, Сайфитдинов „узаконил“ назревшее изменение», — рассказал агентству источник в областной думе. Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Сайфитдинов был избран новым спикером регионального парламента 23 сентября. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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