Елка в Новом Уренгое напоминает детскую игрушку — пирамидку Фото: Татьяна Мишуренко © URA.RU

В этом году на площадях городов ЯНАО елки украшены золотыми «шатровыми» гирляндами и серебряной подсветкой. Елка в Новом Уренгое по форме и окрасу напоминает детскую игрушку — пирамидку. Корреспонденты URA.RU прогулялись по предновогодним городам Ямала и составили подборку фотографий зеленых красавиц.

Ель пирамидальной формы установили на площади Нового Уренгоя. Окончательное сходство с разборной детской игрушкой ей придает оформление — разноцветные кольца подсветки.

Необычная ель, в сочетании с золотыми арками, не оставляет равнодушными жителей Нового Уренгоя и дарит ощущение праздника. Фото: Татьяна Мишуренко © URA.RU

Елка в серебряном обрамлении напоминает морозную зиму Ямала и выглядит подлинной северной красавицей. Для жителей газовой столицы синий цвет олицетворяет главное природное богатство ЯНАО — «голубое топливо». Фото: Татьяна Мишуренко © URA.RU

Есть в Новом Уренгое и свой золотой шатер, ель под золотистыми гирляндами обещает тепло короткого ямальского лета. Фото: Татьяна Мишуренко © URA.RU

Серебряную красавицу в Салехарде жители окружной столицы уже облюбовали для фотосессий. Елка стоит в центре ледяного катка, что позволяет не только любоваться красотой символа, но и организовать спортивный досуг. Фото: Карина Безносова © URA.RU

В обрамлении якорей раскинулся золотой чум в Салехарде. Здесь жители окружной столицы видят и отсылку к великой реке Обь, и к жилищу коренных народов ЯНАО — чуму. Фото: Карина Безносова © URA.RU