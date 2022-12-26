26 декабря 2022
25 декабря 2022

Елки в виде шатров и детских пирамидок: в ЯНАО нарядили главный символ Нового года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка в Новом Уренгое напоминает детскую игрушку — пирамидку Фото:

В этом году на площадях городов ЯНАО елки украшены золотыми «шатровыми» гирляндами и серебряной подсветкой. Елка в Новом Уренгое по форме и окрасу напоминает детскую игрушку — пирамидку. Корреспонденты URA.RU прогулялись по предновогодним городам Ямала и составили подборку фотографий зеленых красавиц.

Ель пирамидальной формы установили на площади Нового Уренгоя. Окончательное сходство с разборной детской игрушкой ей придает оформление — разноцветные кольца подсветки.

Необычная ель, в сочетании с золотыми арками, не оставляет равнодушными жителей Нового Уренгоя и дарит ощущение праздника.
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Елка в серебряном обрамлении напоминает морозную зиму Ямала и выглядит подлинной северной красавицей. Для жителей газовой столицы синий цвет олицетворяет главное природное богатство ЯНАО — «голубое топливо».
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Есть в Новом Уренгое и свой золотой шатер, ель под золотистыми гирляндами обещает тепло короткого ямальского лета.
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Серебряную красавицу в Салехарде жители окружной столицы уже облюбовали для фотосессий. Елка стоит в центре ледяного катка, что позволяет не только любоваться красотой символа, но и организовать спортивный досуг.
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В обрамлении якорей раскинулся золотой чум в Салехарде. Здесь жители окружной столицы видят и отсылку к великой реке Обь, и к жилищу коренных народов ЯНАО — чуму.
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Пожалуй, самый красивый шатер раскинулся на главной площади в Лабытнанги. Дед Мороз и Снегурочка встречают юных и взрослых гостей и дарят праздничное настроение.
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В этом году на площадях городов ЯНАО елки украшены золотыми «шатровыми» гирляндами и серебряной подсветкой. Елка в Новом Уренгое по форме и окрасу напоминает детскую игрушку — пирамидку. Корреспонденты URA.RU прогулялись по предновогодним городам Ямала и составили подборку фотографий зеленых красавиц. Ель пирамидальной формы установили на площади Нового Уренгоя. Окончательное сходство с разборной детской игрушкой ей придает оформление — разноцветные кольца подсветки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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