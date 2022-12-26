Елка в Новом Уренгое напоминает детскую игрушку — пирамидку
В этом году на площадях городов ЯНАО елки украшены золотыми «шатровыми» гирляндами и серебряной подсветкой. Елка в Новом Уренгое по форме и окрасу напоминает детскую игрушку — пирамидку. Корреспонденты URA.RU прогулялись по предновогодним городам Ямала и составили подборку фотографий зеленых красавиц.
Ель пирамидальной формы установили на площади Нового Уренгоя. Окончательное сходство с разборной детской игрушкой ей придает оформление — разноцветные кольца подсветки.
Необычная ель, в сочетании с золотыми арками, не оставляет равнодушными жителей Нового Уренгоя и дарит ощущение праздника.
Елка в серебряном обрамлении напоминает морозную зиму Ямала и выглядит подлинной северной красавицей. Для жителей газовой столицы синий цвет олицетворяет главное природное богатство ЯНАО — «голубое топливо».
Есть в Новом Уренгое и свой золотой шатер, ель под золотистыми гирляндами обещает тепло короткого ямальского лета.
Серебряную красавицу в Салехарде жители окружной столицы уже облюбовали для фотосессий. Елка стоит в центре ледяного катка, что позволяет не только любоваться красотой символа, но и организовать спортивный досуг.
В обрамлении якорей раскинулся золотой чум в Салехарде. Здесь жители окружной столицы видят и отсылку к великой реке Обь, и к жилищу коренных народов ЯНАО — чуму.
Пожалуй, самый красивый шатер раскинулся на главной площади в Лабытнанги. Дед Мороз и Снегурочка встречают юных и взрослых гостей и дарят праздничное настроение.
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