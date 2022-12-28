В детской поликлинике Кургана рассказали, как записаться на прием к врачам

Детская поликлиника Кургана: запись к врачам открыта ежедневно, кроме выходных

29 декабря 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Пациентов с острой болью и инфекциями глаз окулисты и лоры поликлиники принимают без записи по очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской детской поликлинике электронная запись к офтальмологам и лорам открыта ежедневно, кроме выходных. Но при острой боли или инфекциях врачи принимают детей без записи в порядке очереди. Такие разъяснения опубликовал депздрав в соцсети «ВКонтакте» в ответ на жалобу жительницы Кургана, которая в течение месяца не могла записать грудного ребенка на прием к врачам. «По данным Курганской детской поликлиники, электронная запись к врачам-специалистам для плановых пациентов открыта на все дни недели, кроме выходных дней. Диспансерному наблюдению по профилю „офтальмология“ подлежат дети с хронической патологией органа зрения. Детям с группой риска по близорукости проводится контроль остроты зрения медицинским работником образовательного учреждения, которое посещает ребенок. Консультации врача-офтальмолога подлежат дети с установленным фактом снижения остроты зрения», — говорится в ответе ведомства. В поликлинике подчеркнули, что при остром инфекционном заболевании глаз и при острой боли ЛОР-органов у ребенка, врач-офтальмолог и врач-оториноларинголог принимает без предварительной записи в порядке очереди. Однако предварительно необходимо уточнить график работы врача-специалиста в регистратуре по месту жительства. Также в депздраве признали, что врачи-специалисты привлекаются для работы в призывных комиссиях (областной и городской) и для участия в профилактических медицинских осмотрах детей, сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эта работа проводится в соответствии с утвержденными графиками. В случае необходимости родителям посоветовали обращаться к начмеду Курганской детской поликлиники Нагибиной Н.П. в рабочее время, контактный телефон 8 (3255) 46-38-48. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана почти месяц не может записать грудного ребенка на прием к окулисту (по рекомендации врачебной комиссии) и лору. Многочисленные попытки записаться дистанционно по телефону и через портал записи на прием к врачам не увенчались успехом, пожаловалась женщина. Чтобы детально разобраться в ситуации с проблемой записи к специалистам в депздраве просили автора поста уточнить денные ребенка и контактный телефон. Ответ на запрос URA.RU по данной проблеме пока не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской детской поликлинике электронная запись к офтальмологам и лорам открыта ежедневно, кроме выходных. Но при острой боли или инфекциях врачи принимают детей без записи в порядке очереди. Такие разъяснения опубликовал депздрав в соцсети «ВКонтакте» в ответ на жалобу жительницы Кургана, которая в течение месяца не могла записать грудного ребенка на прием к врачам. «По данным Курганской детской поликлиники, электронная запись к врачам-специалистам для плановых пациентов открыта на все дни недели, кроме выходных дней. Диспансерному наблюдению по профилю „офтальмология“ подлежат дети с хронической патологией органа зрения. Детям с группой риска по близорукости проводится контроль остроты зрения медицинским работником образовательного учреждения, которое посещает ребенок. Консультации врача-офтальмолога подлежат дети с установленным фактом снижения остроты зрения», — говорится в ответе ведомства. В поликлинике подчеркнули, что при остром инфекционном заболевании глаз и при острой боли ЛОР-органов у ребенка, врач-офтальмолог и врач-оториноларинголог принимает без предварительной записи в порядке очереди. Однако предварительно необходимо уточнить график работы врача-специалиста в регистратуре по месту жительства. Также в депздраве признали, что врачи-специалисты привлекаются для работы в призывных комиссиях (областной и городской) и для участия в профилактических медицинских осмотрах детей, сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эта работа проводится в соответствии с утвержденными графиками. В случае необходимости родителям посоветовали обращаться к начмеду Курганской детской поликлиники Нагибиной Н.П. в рабочее время, контактный телефон 8 (3255) 46-38-48. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана почти месяц не может записать грудного ребенка на прием к окулисту (по рекомендации врачебной комиссии) и лору. Многочисленные попытки записаться дистанционно по телефону и через портал записи на прием к врачам не увенчались успехом, пожаловалась женщина. Чтобы детально разобраться в ситуации с проблемой записи к специалистам в депздраве просили автора поста уточнить денные ребенка и контактный телефон. Ответ на запрос URA.RU по данной проблеме пока не поступил.