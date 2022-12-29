В Кургане власти готовы дать бесплатное жилье большему числу семей военных

30 декабря 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Больше курганских семей военных смогут получить бесплатное жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское правительство расширило список семей военных, которые могут претендовать на бесплатное жилье. Соответствующие изменения в законе №58 опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Статья 1. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями <…> члены семей военнослужащих, признанные нуждающимися в жилье до гибели (смерти) военнослужащего. Также члены семьи погибшего военного, имевших основания для признания нуждающимися», — указано в документе. Также в список внесли семьи, чья нужда в жилье возникла в случае рождения детей после смерти военнослужащего, при этом его отцовство установлено. При этом закон не касается тех военных, которые участвовали в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. В поправки также добавили семьи тех, кто проходил военную службу по контракту, и тех, кто погиб (умер) после увольнения со службы по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Общая продолжительность их службы должна составлять 10 лет и более. Если стаж превышает 20 лет, то вне зависимости от причины увольнения, члены семей могут претендовать на жилье.

Курганское правительство расширило список семей военных, которые могут претендовать на бесплатное жилье. Соответствующие изменения в законе №58 опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Статья 1. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями <…> члены семей военнослужащих, признанные нуждающимися в жилье до гибели (смерти) военнослужащего. Также члены семьи погибшего военного, имевших основания для признания нуждающимися», — указано в документе. Также в список внесли семьи, чья нужда в жилье возникла в случае рождения детей после смерти военнослужащего, при этом его отцовство установлено. При этом закон не касается тех военных, которые участвовали в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. В поправки также добавили семьи тех, кто проходил военную службу по контракту, и тех, кто погиб (умер) после увольнения со службы по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Общая продолжительность их службы должна составлять 10 лет и более. Если стаж превышает 20 лет, то вне зависимости от причины увольнения, члены семей могут претендовать на жилье.