В Кургане власти готовы дать бесплатное жилье большему числу семей военных

Курганское правительство расширило список семей военных, которые могут претендовать на бесплатное жилье. Соответствующие изменения в законе №58 опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Статья 1. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями <…> члены семей военнослужащих, признанные нуждающимися в жилье до гибели (смерти) военнослужащего. Также члены семьи погибшего военного, имевших основания для признания нуждающимися», — указано в документе. Также в список внесли семьи, чья нужда в жилье возникла в случае рождения детей после смерти военнослужащего, при этом его отцовство установлено. При этом закон не касается тех военных, которые участвовали в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.
В поправки также добавили семьи тех, кто проходил военную службу по контракту, и тех, кто погиб (умер) после увольнения со службы по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Общая продолжительность их службы должна составлять 10 лет и более. Если стаж превышает 20 лет, то вне зависимости от причины увольнения, члены семей могут претендовать на жилье.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».