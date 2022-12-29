29 декабря 2022

В Кургане власти готовы дать бесплатное жилье большему числу семей военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, новое жилье, ипотека, стройка, строительная площадка
Больше курганских семей военных смогут получить бесплатное жилье Фото:

Курганское правительство расширило список семей военных, которые могут претендовать на бесплатное жилье. Соответствующие изменения в законе №58 опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Статья 1. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями <…> члены семей военнослужащих, признанные нуждающимися в жилье до гибели (смерти) военнослужащего. Также члены семьи погибшего военного, имевших основания для признания нуждающимися», — указано в документе. Также в список внесли семьи, чья нужда в жилье возникла в случае рождения детей после смерти военнослужащего, при этом его отцовство установлено. При этом закон не касается тех военных, которые участвовали в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

В поправки также добавили семьи тех, кто проходил военную службу по контракту, и тех, кто погиб (умер) после увольнения со службы по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Общая продолжительность их службы должна составлять 10 лет и более. Если стаж превышает 20 лет, то вне зависимости от причины увольнения, члены семей могут претендовать на жилье.

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Курганское правительство расширило список семей военных, которые могут претендовать на бесплатное жилье. Соответствующие изменения в законе №58 опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «Статья 1. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями <…> члены семей военнослужащих, признанные нуждающимися в жилье до гибели (смерти) военнослужащего. Также члены семьи погибшего военного, имевших основания для признания нуждающимися», — указано в документе. Также в список внесли семьи, чья нужда в жилье возникла в случае рождения детей после смерти военнослужащего, при этом его отцовство установлено. При этом закон не касается тех военных, которые участвовали в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. В поправки также добавили семьи тех, кто проходил военную службу по контракту, и тех, кто погиб (умер) после увольнения со службы по достижению предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи со штатными мероприятиями. Общая продолжительность их службы должна составлять 10 лет и более. Если стаж превышает 20 лет, то вне зависимости от причины увольнения, члены семей могут претендовать на жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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