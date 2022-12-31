Психолог рассказала о самом полезном способе провести новогодние каникулы

Психофизиолог Кунникова: зимние каникулы на свежем воздухе улучшат работу мозга

Активный отдых в праздники хорошо влияет на психологическое состояние Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новогодние каникулы лучше провести на свежем воздухе, это улучшит работу мозга. Об этом рассказала эксперт Инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы «Нейронет», кандидат психологических наук, психофизиолог Ксения Кунникова.

«Во время умеренной физической активности улучшается кровообращение мозга, нервные клетки потребляют больше кислорода, что способствует их сохранности и развитию новых связей между нейронами. Во-вторых, отдых на природе и новые впечатления создают так называемые „ресурсные воспоминания“, которые после возвращения к ежедневной рутине помогают нам оставаться в благоприятном психологическом состоянии», — сказала Кунникова в интервью ТАСС.

По ее словам, в новогодние праздники часто нарушается баланс сна, люди обильно потребляют еду и алкоголь, что негативно влияет на мозг. Подготовка к Новому году является стрессом из-за поиска подарков, подготовки к застолью и необходимости закрыть текущие рабочие задачи. Поэтому Кунникова посоветовала на каникулах перейти в «режим энергосбережения».

В новогодние праздники в центре европейской части страны ожидаются оттепели, которые будут сменять минусовые температуры, спрогнозировал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, на Урале будет до -20 градусов. Новогодние праздники начались 31 декабря, так как этот день выпал на субботу.

Официальными выходными будут дни с 1 по 8 января. При этом 50% россиян хотели бы, чтобы 31 декабря стал постоянным нерабочим днем вместо 8 января, чтобы сохранить количество выходных, передает «Ридус».