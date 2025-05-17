В ДНР назвали главную выгоду для региона от взятия под контроль Славянска

Пушилин: освобождение Славянска позволит обеспечить ДНР водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Освобождение Славянска позволит полноценно наладить работу насосных станций в ДНР, отметил Пушилин
Освобождение Славянска позволит полноценно наладить работу насосных станций в ДНР, отметил Пушилин Фото:

Освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» обеспечат Донецкую народную республику (ДНР) водой в полном объеме. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в беседе с журналистами. 

«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала „Северский Донец — Донбасс“, — уточнил Пушили в разговоре с РИА Новости. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с водоснабжением, строительство временного водовода „Дон — Донбасс“ помогло избежать гуманитарной катастрофы,

Тем не менее его мощности недостаточно для покрытия всех нужд — он обеспечивает менее 50% потребностей региона. После освобождения ДНР также предстоит наладить работу шести насосных станций для полноценного обеспечения региона водой. 

Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в ДНР, выбив ВСУ с занимаемых позиций и установив российские флаги на административных зданиях. Наступление продолжается.

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Освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» обеспечат Донецкую народную республику (ДНР) водой в полном объеме. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в беседе с журналистами.  «Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала „Северский Донец — Донбасс“, — уточнил Пушили в разговоре с РИА Новости. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с водоснабжением, строительство временного водовода „Дон — Донбасс“ помогло избежать гуманитарной катастрофы, Тем не менее его мощности недостаточно для покрытия всех нужд — он обеспечивает менее 50% потребностей региона. После освобождения ДНР также предстоит наладить работу шести насосных станций для полноценного обеспечения региона водой.  Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в ДНР, выбив ВСУ с занимаемых позиций и установив российские флаги на административных зданиях. Наступление продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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