Освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» обеспечат Донецкую народную республику (ДНР) водой в полном объеме. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в беседе с журналистами.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала „Северский Донец — Донбасс“, — уточнил Пушили в разговоре с РИА Новости. По его словам, несмотря на сложную ситуацию с водоснабжением, строительство временного водовода „Дон — Донбасс“ помогло избежать гуманитарной катастрофы,
Тем не менее его мощности недостаточно для покрытия всех нужд — он обеспечивает менее 50% потребностей региона. После освобождения ДНР также предстоит наладить работу шести насосных станций для полноценного обеспечения региона водой.
Ранее подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в ДНР, выбив ВСУ с занимаемых позиций и установив российские флаги на административных зданиях. Наступление продолжается.
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