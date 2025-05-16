16 мая 2025

The Times: переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты отметили положительный итог переговоров
Эксперты отметили положительный итог переговоров Фото:
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В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом пишут британские СМИ.

«Крупнейшая за всю историю обмена пленными встреча и соглашение о продолжении переговоров о режиме прекращения огня. Это лучше, чем ожидалось», — отметила британская газета The Times.

Как сообщало URA.RU ранее, 16 мая в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Они состоялись в закрытом формате. Обсуждение шло почти два часа. По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Обе стороны остались довольны результатами первого дня переговоров и договорились о продолжении контакта после обмена мнениями о прекращении огня.

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Переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом пишут британские СМИ. «Крупнейшая за всю историю обмена пленными встреча и соглашение о продолжении переговоров о режиме прекращения огня. Это лучше, чем ожидалось», — отметила британская газета The Times. Как сообщало URA.RU ранее, 16 мая в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Они состоялись в закрытом формате. Обсуждение шло почти два часа. По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Обе стороны остались довольны результатами первого дня переговоров и договорились о продолжении контакта после обмена мнениями о прекращении огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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