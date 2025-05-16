К переговорам в Стамбуле Путин получил итоги закрытого опроса

С начала СВО у россиян начал появляться иммунитет к провокациям и фейкам в СМИ и в пабликах. Население считает, что РФ выигрывает информационную войну, сказал в разговоре с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин, знакомый с результатами закрытых соцопросов. Однако атаки на общество и инфраструктуру только усиливаются, и на это нужно оперативно реагировать, объяснили эксперты решение президента Владимира Путина вынести на совещание Совбеза вопросы информационной безопасности.
Эта тема не впервые становится главной на совещаниях, которые проводит глава государства. «Вопрос важный. Все понимают, насколько. Особенно для России и — сейчас», — подчеркнул Путин.
С начала СВО западные СМИ, а также украинские ресурсы массированно распространяют фейки о российской армии, о принимаемых властями решениях, ведут вербовку через соцсети для совершения диверсий. Кроме того, рискам подвергаются информационные системы. На коллегии ФСБ в феврале этого года Путин заявил, что «по мере развития цифровых технологий растет число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру». «В том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам», — отметил глава государства.
По словам политолога, соавтора Большой российской энциклопедии Бориса Межуева, Путин вновь вернулся к теме информационной безопасности, поскольку конфронтация с Украиной и Западом, откуда и исходит основной поток фейков, психологического воздействия, обмана и попыток вербовки россиян, продолжается. «Украинцы и представители западных спецслужб прилагают большие усилия именно для удара по нашим гражданам. Это и психологические удары, и безопасность киберданных и информационных систем, которые постоянно подвергаются DDOS-атакам. Кроме того, информационные ресурсы стали хорошо продуманной формой вербовки потенциальных террористов для совершения диверсий — шутки шутками, а двух генералов уже убили.
Наши спецслужбы научились противодействовать исламскому терроризму, но в случае с информационными атаками, видимо, пресечь действия наших противников пока не удается, и для этого нужны какие-то особые методы борьбы», — полагает Межуев.
Что касается населения, то, по словам политолога Павла Данилина, закрытые социологические опросы говорят о том, что многие жители России после трех лет СВО научились выделять в информационном потоке фейковую информацию. Конкретных цифр (в силу непубличного характера исследования) эксперт называть не стал. «Люди научились анализировать информацию и не реагировать на провокации и фейки, у них начал вырабатываться иммунитет, понимание, как отличить правду от лжи. Тем не менее, это касается далеко не всех, и мы остаемся под ударом огромного информационного давления со стороны западных СМИ, со стороны Украины и украинских телефонных мошенников, — отметил Данилин. –
Россия продвигает собственные нарративы. И, согласно закрытым социологическим опросам, которые я видел, люди считают, что на сегодня Россия выигрывает информационную войну».
Если сравнивать текущую ситуацию с 2022 годом, она кардинально другая, считает Павел Данилин. «Тогда на нас обрушилась информационная лавина со всех сторон. Сейчас люди считывают принадлежность определенных нарративов, которые вбрасывают Украина и Запад. Они стали практически не восприимчивы к западной пропаганде. Что-то, конечно, „заходит“, но не в тех объемах, как было в самом начале, когда россиян перекормили лживыми сообщениями украинских фейкометов. За три года в сфере информационной безопасности произошли серьезные подвижки, но проблема все равно остается, поэтому президент и вынес вновь эту тему на заседание Совбеза», — резюмировал Данилин.
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