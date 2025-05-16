16 мая 2025

Трамп отверг версию о недостаточной вовлеченности России в переговоры в Стамбуле

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Трамп уточнил, что без него самого сделки не будет
Трамп уточнил, что без него самого сделки не будет Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Руководство России активно участвует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, опровергая предположение о том, что Москва не достаточно вовлечена в переговоры.

«Что ж, он [президент России Владимир Путин] за столом переговоров. Он хотел эту встречу», — сказал Трамп в ответ на слова ведущего о том, что президента России не было на переговорах в Турции. Также американский президент добавил, что без него «не будет сделки».

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер выразил уверенность, что такие переговоры могут привести к соглашению о прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск долгосрочного мирного урегулирования и видит своими целями устранение первопричин конфликта, а также обеспечение собственных интересов в ходе диалога с Украиной.

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Руководство России активно участвует в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, опровергая предположение о том, что Москва не достаточно вовлечена в переговоры. «Что ж, он [президент России Владимир Путин] за столом переговоров. Он хотел эту встречу», — сказал Трамп в ответ на слова ведущего о том, что президента России не было на переговорах в Турции. Также американский президент добавил, что без него «не будет сделки». Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер выразил уверенность, что такие переговоры могут привести к соглашению о прекращении огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск долгосрочного мирного урегулирования и видит своими целями устранение первопричин конфликта, а также обеспечение собственных интересов в ходе диалога с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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