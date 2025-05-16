В России приступили к новому этапу борьбы с очередями в поликлиниках. Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к расширенной коллегии Минздрава 16 мая сообщил, что в ближайшие годы власти сосредоточатся на улучшении поликлиник и ФАПов и обеспечат их врачами. Как объяснили эксперты URA.RU, правительство создает специальные центры, отделения и кабинеты профилактики заболеваний, чтобы упростить доступ к первичной помощи и снизить вероятность развития у человека недуга, к которому есть предрасположенность.
Мишустин начал обращение к расширенной коллегии Минздрава с итогов работы сферы здравоохранения за шесть лет. За это время построены десятки многопрофильных больниц, включая детские. В них поставлено высокотехнологичное оборудование, а специалисты, работающие там, прошли обучение в ведущих клиниках, чтобы давать людям передовое лечение, сказал премьер.
«Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и СССР. При вашем непосредственном участии, уважаемые коллеги, во всех субъектах внедрен неонатальный скрининг новорожденных на 40 патологий, что позволяет выявлять болезнь на ранней стадии, когда еще нет симптомов, и быстрее назначать терапию», — сказал глава правительства, обращаясь к работникам Минздрава.
В ближайшие годы власти сконцентрируются на продлении жизни россиян в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что нужно и дальше обновлять первичное звено здравоохранения — строить и ремонтировать фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), врачебные амбулатории.
«И конечно, внимание надо уделить развитию кадрового потенциала. Самое главное в здравоохранении — талантливые доктора и компетентные медсестры, фельдшеры, акушерки. Для их поддержки правительство установило надбавки.
Всего их получают более 1 млн человек. Повысили выплаты для тех, кто трудится в сельской местности и малых городах, что позволило привлечь туда 6,5 тысячи медиков», — подытожил Мишустин.
Власти в последнее время работают над созданием особой инфраструктуры — центров, отделений и кабинетов профилактики заболеваний, чтобы упростить доступ к врачам, которые могут дать рекомендации по питанию, физической активности, контролю давления, сердечного ритма и предотвратить развитие у пациента болезни, если у него есть к ней предрасположенность, рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов. «Какие бы высокотехнологичные центры мы не создавали, первичная помощь, адресные рекомендации всегда будут основой улучшения здоровья населения, поэтому руководство хочет заложить здесь более надежный фундамент», — рассуждает он.
Правительство неслучайно уделяет внимание развитию сети поликлиник и ФАПов, поскольку туда люди обращаются массово. И число таких обращений будет со временем расти. Это мировая тенденция из-за увеличения среднего возраста населения, который в России достиг 41 года в 2024-м. Большее число пациентов нужно вовремя принять, поставить им диагноз и назначить лечение или дать направление для глубокого обследования в спеццентрах, объяснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она напомнила, что в год в России за медпомощью обращаются более 1 млрд людей, причем только 20-30 млн из них заканчиваются госпитализацией. «Остальные обращения людей связаны именно с первичным звеном, к которому относятся поликлиники, ФАПы и скорая помощь», — сказала эксперт.
Основная нагрузка ложится именно на них, поэтому вопрос улучшения качества помощи в таких учреждениях волнует правительство, и он неразрывно связан нехваткой медиков, заметила Попович. По данным Минздрава, не хватает около 29 тысяч врачей, и это отчасти связано со спецификой отрасли и экономикой.
«Быть медиком сложно, там большая ответственность и нагрузка. Молодым людям порой выгоднее зарабатывать более простым трудом, курьеры, например, получают 100 тысяч рублей. Правительство старается материально стимулировать людей становиться врачами. Увеличение их числа позволит снизить и нагрузку на отдельного медика, сделает работу менее стрессовой, и сократит очереди в поликлиниках», — подчеркнула специалист.
Работа правительства по усовершенствованию первичного звена помощи решает еще одну важную проблему — снижение нагрузки на профильные медучреждения, сказала член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова. «Чем лучше пройдет лечение россиян в поликлиниках, тем меньше вероятность попасть потом на сложную операцию с запущенным здоровьем», — подытожила она.
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